Pellegrino scoret to og raste mot dommertrioen

Amahl Pellegrino scoret begge målene da Kristiansand vant 2-0 borte mot Sandefjord i søndagens eliteseriekamp, men hamret løs mot dommerne etter kampslutt.

Dermed fortsetter formlaget fra Kristiansund å sanke trepoengere. Seieren i Sandefjord var lagets femte på de siste seks kampene og gjør at Christian Michelsens menn for alvor er med i medaljekampen i Eliteserien.

Pellegrinos scoringer sendte KBK opp på femteplass med 27 poeng, og kun fire poeng skiller opp til Odd på tredjeplass.

Men scoringsmaskinen mente de skulle hatt flere straffer og at Sandefjord burde spilt med en mann mindre de siste 20 minuttene

– Jeg synes laget fortjener skryt. Vi spiller mot 14 mann i dag og viser en enorm karakter, sa tomålsscoreren til Eurosport etter kampslutt.

Høy temperatur

– Vi spiller mot 11 blå og tre sortkledde utpå der. Jeg kan ikke forklare det bedre enn det, svarte han da TV-kanalens kommentator ba ham utdype.

– Det var noen straffesituasjoner, og vi har en bakerste mann. De skulle nok ha spilt med en mann mindre i store deler av 2. omgang, fortsatte Pellegrino.

Flere ganger ropte både Kristiansund og Sandefjord på straffe, men det var kun gjestene som fikk. I tillegg fikk Faris Pemi gult kort for filming da han var på vei gjennom drøye 20 minutter før slutt. Kristiansund-spillerne mente Lars Markmanrud felte Pemi som bakerste mann og at forsvarsspilleren burde ha vært utvist.

Om ikke været varmet på Sandefjord Arena, var det i alle fall høy temperatur på banen. I alt ble det delt ut fem gule kort – og det kunne fort vært flere.

Forsinket av uvær

Det var som alle himmelens sluser åpnet seg da det nærmet seg avspark i hvalfangerbyen. Et kraftig regnvær kombinert med lyn, torden og hagl gjorde at dommer Marius Hansen Grøtta ikke kunne blåse i gang kampen til oppsatt tid. Men da den først kom i gang, én time forsinket, kunne verken værguder eller Sandefjord-keeper Jacob Storevik hindre Pellegrino i å score sitt 14. og 15. mål for sesongen.

Første scoring kom på straffe etter en hodeløs takling av Martin Kreuzriegler, som sendte KBK-spiller Sondre Sørli i bakken innenfor 16-meteren. Da var det gått 35 minutter av første omgang.

Resten av omgangen var jevnspilt, kanskje med et lite overtak til gjestene.

Etter hvilen var det et langt friskere hjemmelag som entret banen. Sandefjord hadde ballen mest og var det førende laget, men klarte ikke skape de helt store sjansene.

Gjestene var farligere, og to minutter før full tid fikk Pellegrino sjansen alene med keeper. 30-åringen gjorde ingen feil, rundet keeper og satte ballen i nota. Da var det «game over» i Sandefjord.

Nær nedrykksstreken

Sandefjord kom til enkelte farligheter foran KBK-målet, men tidligere Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen ble aldri satt på de store prøvene.

– Det er surt. Men Kristiansund er effektive og scorer på de sjansene de har. Det hjelper ikke at vi har mye ball når vi ikke klarer å score mål, sa Sandefjords William Albin Kurtovic til Eurosport.

Nærmest var Rufo, men spanjolens forsøk med pannebrasken fra sju meters hold fant ikke veien mot mål.

Sandefjord gikk på sitt tredje strake tap og har nå nedrykksstreken i ryggen. Med 16 poeng etter 16. runder er det bare Start (15), Mjøndalen (14) og Aalesund (7) som ligger bak.

I neste runde skal Sandefjord spille borte mot Mjøndalen, mens Kristiansund får besøk av Viking.

