Pellegrino-show da Mjøndalen slo Ull/Kisa og gikk videre

27-åringen var helt suveren for de brunkledde.

MJØNDALEN - ULLENSAKER/KISA 3-1

Mjøndalen kan se frem til videre spill om opprykk til Eliteserien etter å ha beseiret Ullensaker/Kisa 3-1 hjemme på Isachsen Stadion.

Scoringer av Christian Gauseth, Mathias Fredriksen og Amahl Pellegrino gjør at Vegard Hansens menn er et skritt nærmere divisjonen de rykket ned fra i 2015.

En som spesielt skal ha skryt etter denne kampen var Pellegrino. Han vant straffen som Gauseth scoret på, slo et herlig innlegg til Fredriksen før han selv satte inn en perle.

Såpass god var Pellegrino at trener Hansen rett og slett ikke har ord igjen til å beskrive 27-åringen.

- Nei, nå er det tomt, det var tomt for lenge siden. Jeg skjønner ikke at det går an å score alle disse målene hele tiden. Det er helt utrolig. Han har 19 scoringer og 18 av dem er perler, sa Vegard Hansen til Eurosport.

Andreas Aalbu skapte litt spenning da han reduserte til 1-2 før Pellegrinos scoring. Bortelaget hadde flere muligheter til å sette både 2-3 og 3-3, men en meget god Sosha Makani var på jobb.

Likevel skulle nok Espen Garnås ha stanget inn reduseringen like før slutt da han kom først på et meget presist frispark fra Niklas Sandberg. Ballen smalt i stolpen.

Dermed er sesongen over for Ull/Kisa for denne gang. De blir værende i OBOS-ligaen også sesongen 2018.

For Mjøndalen gjenstår det nå å se om de møter Ranheim eller Sandnes Ulf i den avgjørende kampen før playoff mot Eliteserie-laget som ender på 14. plass.

