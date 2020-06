Pellegrino tilbake med scoring – takker mirakelmenn

To sterke angrep i annen omgang sørget for tre Kristiansund-poeng i borteoppgjøret mot Mjøndalen i Eliteserien søndag. Kampen endte 2-1.

Amahl Pellegrino, som fikk seg en smell i kneet under 7-2-seieren mot Aalesund for to runder siden, kom inn etter 79 minutter. Kun seks minutter senere satt han ballen bak Sosha Makani i Mjøndalen-buret etter at Sondre Sørli lekkert lempet ballen inn i bakrommet.

Da sto det 2-0 til KBK.

– Alle som har hjulpet meg er mirakelmenn, sa Pellegrino til Eurosport etter kampen om veien tilbake etter skaden.

Kampens første mål var et faktum etter 50 minutter. Liridon Kalludra fant nettmaskene etter et angrep der Bent Sørmo først spilte Amin Askar fri ved dødlinjen. Askar fant så Kalludra inne i feltet, som trygt satt ballen i nettet til 1-0 til gjestene.

Store sjanser

Like før var Askar nær ved å sende Kristiansund i ledelsen. Mjøndalens keeper Sosha Makani fikk aldri grep på Askars heading fra fem meter, men hadde stolpen på sin side og var heldig som ikke slapp ballen i mål.

Askar var også nær ved å score like før pause. Makani ga en enkel retur på et innlegg fra Christoffer Aasbak, uten at Askar klarte å få kontroll på ballen. Han sleivsparket den fem meter utenfor mål.

Kristiansund-trener Christian Michelsen var strålende fornøyd etter kampen.

– Det er fantastiske dager. Til tross for tre av fire kamper på bortebane har vi tidenes start, sa han til Eurosport.

– Men vi vet at om vi tror vi er bedre enn vi er, kommer slaget knallhardt. Vi må opprettholde fokus hver dag for å bli litt bedre.

– For dårlig

To minutter på overtid fikk Mjøndalen en redusering. Etter litt klabb og babb inne i feltet satte Shuaibu Ibrahim ballen i mål, men scoringen kom for sent.

– Vi gjør et ærlig forsøk på slutten, men det er jevnt over for dårlig. Det blir litt rotete, og vi slipper inn et billig mål, sa Mjøndalen-spiller Sondre Solholm Johansen til Eurosport.

– Vi blir litt lave og kommer oss ikke høyt nok. Da blir det langt vei opp og da ser det tungt ut, tilføyde han.

Mjøndalen er på åttendeplass på tabellen etter fire serierunder. Kristiansund har bare to lag foran seg.

