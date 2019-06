Pellerud og Straus har analysert England: - De ser slitne ut

Få har sett flere VM-kamper enn Norges analyseduo Alexander Straus og Even Pellerud. De mener det engelske laget bærer preg av slitne bein.

DEAUVILLE (Nettavisen): Etter et mesterskap som har innebåret mye reisevirksomhet innad i Frankrike, hadde Straus og Pellerud tatt plass på den lille tribunen ved treningsbanen i Deauville tirsdag

Der fulgte de den norske treningen før møtet med England torsdag. Like før tirsdagens trening hadde de norske landslagsspillerne vært gjennom videoanalyse av mannskapet ledet av Phil Neville.

Seansen ble ledet av hovedtrener Martin Sjögren og hans assistent Anders Jacobsson, men det er Straus og Pellerud som har fóret den svenske trenerduoen med engelsk informasjon.

For Straus, som til daglig er sjef for kvinnelandslagets U23-lag, og Pellerud, som tidligere har vært hovedtrener for kvinnelandslaget i to perioder, holder seg i kulissene i Frankrike.

De har imidlertid sett mye av England så langt i mesterskapet. Duoen vil naturlig nok ikke avsløre hva de mener er kvartfinalemotstanderens største svakheter, men Pellerud påpeker at han mener Nevilles mannskap viste svakhetstegn i 3-0-seieren mot Kamerun i åttedelsfinalen.

- Det vi kan si nå er at England har fått fra å se imponerende gode ut, til å se mer slitne ut nå mot slutten, sier han til Nettavisen før han påpeker.

- Når det kommer til en kvartfinale i en turnering, så går det ikke lenger på om det er så stor forskjell på lagene, for det er det ikke, men det går faktisk mer på energi, selvtillit og momentum. Hadde du spurt oss for to uker siden hadde vi svart at England ser veldig gode ut, men nå sier vi at England ser gode ut, men ikke så gode ut, sier den tidligere landslagssjefen før han legger til at man skal være ydmyke og legge til grunn at alle lag har svingninger i løpet av et mesterskap.

Han får støtte av sin kompanjong på alle punkter.

- Det er et lag som har mye kvalitet i seg, så vi skal være ydmyke i tilnærmingen. Det er en voksen motstander for Norge, men samtidig er det ting vi mener det er mulig å straffe England på, forteller Straus.

RUTINERT: Even Pellerud har lang erfaring som hovedtrener for det norske kvinnelandslaget. Her fra EM i 2017 da han også var tilknyttet landslaget.





Har vært på sju av VM-arenaene



Reisevirksomheten har vært stor de to analyseherrene. De har vært rundt i store deler av Frankrike for å speide på kommende og potensielle motstandere for Norge.

Grenoble, Montpellier, Nice, Valenciennes, Reims, Le Havre og Paris er alle VM-byer som har hatt besøk av Pellerud og/eller Straus i dette mesterskapet.

Analysejobben startet imidlertid lenge før mesterskapet hadde avspark tidligere i juni.

- Arbeidet startet i januar med å følge lagene etter trekningen. Vi har fulgt lagene vi hadde i gruppespillet både live og gjennom skjermen, og stadig avgitt rapporter til trenerne. Og så har vi her fulgt med kommende og potensielle motstandere, sier Pellerud.

Det er en fordel å være to personer når man skal rekke over så mange kamper. Straus forteller at de har vært nødt til å fordele oppgavene og kampene for å komme igjennom alt av materie.

- Vi har delt det opp siden vi er to. Even har hatt ansvar for én del, så har jeg hatt ansvar for en annen del, sier han og forteller at Pellerud har tatt seg av det meste i Sør-Frankrike, mens han selv har hatt ansvar for det som har skjedd i nord så langt.

Straus samarbeider fra før tett med Sjögren gjennom sin rolle som sjef for U23-landslaget. De siste ukene har imidlertid blitt brukt på å kartlegge VM-motstandere for seniorkvinnene.

- Jeg var blant annet og så tre kamper live av Nigeria. Even var og så USA-Frankrike, så det har handlet om liveobservasjoner av motstandere, og i tillegg så vi så å si alle kampene gruppespillmotstanderne spilte i sin oppkjøring.

Til tross for at de to jobber tett sammen og har samme rolle, har det som følge av antallet kamper vært vanskelig for dem å se de samme kampene live. Faktisk var åttedelsfinalen mellom England og Kamerun 23. juni den første Straus og Pellerud så sammen på tribunen.

U23-SJEF: Alexander Straus er til daglig hovedtrener for kvinnelandslagets U23-lag. Her fra tiden som Sandviken-trener.

Hektisk program

Så hvordan fungerer det egentlig når et analyseteam tar på seg analysebrillene for å spionere på potensielle motstandere?

Pellerud forteller at de har et digitalt system som gir dem muligheten til å klikke seg inn på spesifikke situasjoner de mener er viktig å få med når de skal servere informasjon til Sjögren og Jacobsson.

Situasjonene de velger ut omhandler både det offensive, det defensive, dødballer, hvordan mål scores, hvordan sjanser skapes og spesifikke spillere.

- Så går klippene til dem (Sjögren/Jacobsson), og i tillegg fórer vi dem med nye opplysninger skriftlig som går mer på våre subjektive meninger om det aktuelle laget, sier Pellerud og legger til at det er en stor fordel både å ha sett aktuelle lag gjennom analyseverktøyet og fra tribuneplass.

- Du får sett veldig mye på video, men du ser litt andre ting live, og her vi gjør vi begge deler. Det er en stor fordel faktisk å være på arenaen, for der ser du avstander og hva som skjer langt borte fra ballen.

Pellerud har lang erfaring med det norske kvinnelandslaget. Da han ga seg i jobben i 2005, hadde han over to perioder ledet Norge til to VM-medaljer (gull i 1995, sølv i 1991), én OL-medalje (bronse i 1996) og tre EM-medaljer (gull i 1993, sølv i 1991 og 2013).

Nå bruker han sin erfaring både som analyseekspert og sparringspartner for Sjögren.

- Even er helt naturlig å ha med som følge av hans erfaring og «standing» i internasjonal fotball. Han er veldig fotballklok, men har også erfaringen med å være med i mesterskap, så han er en fin sparringspartner, sier den nåværende landslagssjefen som er veldig godt fornøyd med jobben Straus og Pellerud legger ned.

- De har gjort en god jobb. Det er to herrer som er veldig dyktige på fotball, og som vi har også har en nær relasjon.

Om det norske laget utspiller England taktisk torsdag, skal sannsynligvis Straus og Pellerud har noe av æren for å ha avdekket mangler i det engelske laget.

Om det blir semifinaleplass vil de imidlertid fortsette å jobbe i det skjulte.

- Vi er bare en liten brikke i det hele, og vi er ikke på scenen i det hele tatt. Vi fórer trenerne med opplysninger om de kommende motstanderne, både gjennom bilder og ord. Noen ganger presenterer vi det vi ser og det vi må være oppmerksomme på, så kan trenerne vurdere synspunktene, men til syvende og sist er det de som tar må ta avgjørelsene, avslutter Pellerud.