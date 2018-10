Penger fra regjeringen til skiflygningsbakken i Vikersund

Skipresident Erik Røste gleder seg over at regjeringen foreslår å gi skiflygingsbakken i Vikersund driftstilskudd på 2,5 millioner kroner i 2019.

– Dette er en milepæl og en svært viktig seier for det arbeidet Norges Skiforbund har lagt ned gjennom mange år, i samarbeid med miljøet i Vikersund og lokale politikere.



– Idrettsarrangement har stor samfunnsverdi, og det er urimelig at Modum kommune skal ta denne regningen alene, sier Røste.

Også hoppturneringen Raw Air for kvinner får støtte i forslaget til statsbudsjett. I tillegg vil regjeringen øke momskompensasjonen på varer og tjenester med 134,1 millioner kroner til godt over 1,5 milliard.

– Vi er tilfreds med økningen, men vi fortsette å jobbe aktivt sammen med resten av frivilligheten for at det skal bli 100 prosent dekning fremover. Dette er Ski-Norge og klubbene opptatt av, og de opplever det som urimelig at det ikke er full kompensasjon, sier Røste.

(©NTB)

Mest sett siste uken