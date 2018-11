Pensjonert svømmestjerne utestengt for doping

Den tidligere svømmestjernen Filippo Magnini (36), som vant to VM-gull på 100 meter fri, ble tirsdag utestengt i fire år for brudd på antidopingreglementet.

Magnini vant sine VM-gull i 2005 og 2007. Han la opp i fjor høst, men Italias antidopingmyndighet (Nado) innledet sak mot ham på grunnlag av opplysninger som kom fram i forbindelse med saken mot ernæringsfysiologen Guido Porcellini, som er tatt for distribusjon av dopingpreparater.

Også en annen svømmer, Michele Santucci, ble felt på grunnlag av beviser som kom fram i Porcellini-etterforskningen. Begge ble utestengt i fire år, selv om Nados påstand var åtte.

Magnini straffes for å ha «brukt eller forsøkt å bruke» forbudte midler. Aktor i dopingsaken pekte på forbudte medikamenter som ifølge papirene var ment for svømmeren, men medga at det ikke er bevist at han mottok eller brukte dem.

– De har ikke beviser. Derfor er jeg veldig sint, sa Magnini, som bedyrer sin uskyld og vil anke straffen.

(©NTB)

