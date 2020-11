Pep Guardiola forlenger med City

Stjernemanageren har skrevet under på en ny kontrakt med Manchester City.

Det bekreftes nå fra offisielt hold.

49-åringen er nå bundet til klubben frem til sommeren 2023, bekrefter Manchester City i en pressemelding.

- Helt siden jeg kom til Manchester City har jeg følt meg velkommen i byen og hos spillerne, de ansatte, supporterne, befolkningen, styreformannen og eieren. Siden den gang har vi oppnådd mye sammen, scoret mål, vunnet kamper og trofeer, og vi er veldig stolte av dette, sier Guardiola i pressemeldingen.

- Å ha en slik støtte er det beste enhver manager kan oppleve. Jeg har alt jeg trenger for å gjøre en god jobb, legger han til.

Hans forrige kontrakt gikk ut etter inneværende sesong.

Guardiola har vært på Etihad siden han kom i 2016. Siden den gang har han gjort de lyseblå til en maktfaktor i engelsk fotball og ledet dem til åtte store trofeer.

City opplyser at Guardiola har ført laget til 181 seire på 245 kamper under hans ledelse.

- Utfordringen vår er å fortsette å utvikle oss, og jeg er veldig lidenskapelig når det gjelder å hjelpe Manchester City gjøre nettopp det, sier Guardiola.

– «Peps» kontraktsforlengelse er det naturlige neste steget i en reise som har utviklet seg over mange år. Jeg er sikker på at alle City-fans deler min glede over denne avtalen og de spennende mulighetene som finnes der ute, sier Citys styreleder Khaldoon Mubarak.

