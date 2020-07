Pep Guardiola går hardt ut mot Arsenal

Pep Guardiola er ikke spesielt fornøyd med hvordan Arsenal opptrer utenfor fotballbanen.

Manchester City-manageren hadde mye på hjertet etter at Arsenal gikk seirende ut av semifinalen i FA-cupen lørdag kveld.

Spanjolen sier at han respekterer London-klubbens opptredener på fotballbanen, men at han ikke kan si det samme om hva de foretar seg utenfor gressmatten.

- Motstanderen fortjener alltid min respekt og ros. Jeg har mye respekt for det Arsenal er på fotballbanen, ikke så mye utenfor - men på banen har jeg veldig mye, uttalte Guardiola i en pressekonferanse ifølge Independent.

FFP-trøbbel

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at London-klubben skal ha vært svært delaktig i formuleringen av et brev som ble sendt til UEFA i forbindelse med suspensjonen City mottok på grunn av brudd på regelverket for økonomisk fair play (FFP).

Arsenal skal ha vært en av flere toppklubber som ba UEFA om å opprettholde suspensjonen, mens Citys ankesak fortsatt pågikk. I alle fall om man skal tro City-manageren.

Årsaken til utestengelsen var at Manchester City skal ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere.

Suspensjonen medførte i utgangspunktet at Manchester-klubben ble utestengt fra spill i europeiske turneringer i to år, noe de lyseblå gigantene anket.

Forrige uke ble det klart at klubbens anke bar frukter, og Manchester City slapp til slutt relativt billig unna med en bot på 10 millioner euro. De er derfor klare for spill i Champions League neste sesong.

CL-KLARE: Manchester Citys navn vil ligge i bollen når Champions League-gruppene trekkes neste sesong. Foto: Harold Cunningham / UEFA / AFP

Guardiola har i tillegg navngitt både Manchester United og Liverpool som involverte parter i saken, og City-treneren mener at de andre toppklubbene syns de lyseblås suksess er «ukomfortabel».