Pep Guardiola hyller David Silva: - En av de mest intelligente spillerne jeg har sett

Manchester City-manageren hyller sin kaptein, før spanjolens 400 kamp i den lyseblå trøya.

Manchester City-kaptein David Silva kan få sin 400 kamp i den lyseblå trøya når laget hans møter Bournemouth søndag. Citys spanske manager Per Guardiola innrømmer at han tidligere ikke hadde spesielt stor tro på at David Silva skulle lykkes i Premier League.

Det sa Guardiola på pressekonferansen i opptakten til søndagens kamp mot Bournemouth.

- Han er en spinkel, liten spiller. Ingen boks-til-boks-spiller. Mitt inntrykk av England fra utsiden gjorde at jeg trodde han ville lide, sa Guardiola ifølge BBC.

- En av de beste

Silva har overtatt kapteinsbindet etter at Vincent Kompany forlot klubben etter forrige sesong. Den lille teknikkeren beskrives som en av de beste spillerne Guardiola har sett.

- Heldigvis tok jeg feil. Han er en av de mest intelligente spillerne jeg har sett. Med ballen i trange situasjoner. Han er veldig god. En av de beste, sa Guardiola.

Silva har ikke imponert bare sin egen manager og spanjolen har dominert Premier League i snart ti år.

- Det var mitt førsteinntrykk. Du kan spille én god sesong, men han har gjort det i ti sesonger, det er nesten utrolig. Han er et konkurransemenneske. Hvordan han reagerer på dårlige perioder og hans spesifikke kvaliteter hjelper ham å overleve i Premier League. Han burde være stolt, sa Guardiola ifølge BBC.

Silva er nå 33 år og leder an et Manchester City-lag som jakter sin tredje strake Premier League-tittel.

Tøff bortekamp

Manchester City har startet sesongen med fire poeng etter to kamper. En sen VAR-annullering sørget for uavgjort mot Tottenham i forrige serierunde.

Søndag reiser Guardiols, Silva og resten av Manchester City til sørkysten for å spille mot Joshia King og Bournemouth.