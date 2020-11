Pep Guardiola mener fotballen må følge samfunnet: - Vi kan ikke være et unntak

- Hvis vi må spille, så spiller vi, sier Manchester City-sjefen.

England, i likhet med store deler av verden ellers, har hatt store utfordringer med å få kontroll på koronavirus-situasjonen i landet.

I Premier League har klubbene i lang tid forsøkt å få gjennom at en prosentdel av supporterne burde slippe inn på stadionene igjen, uten at dette har fått medhold. På torsdag går landet igjen inn i en lockdown, og nå mener Pep Guardiola at fotballen ikke burde være noe unntak.

- Det er vanskelig. Jeg vet at statsministeren har tatt denne avgjørelsen fordi situasjonen er forverret. Det skjedde i Spania, Tyskland og Frankrike. Overalt. Så viruset er fortsatt her. Noen sier kanskje at det er sterkere. Jeg mener at fotballen ikke kan være et unntak for hva som skjer ellers i samfunnet, siteres Guardiola på av blant andre Daily Mail.

Fotballen på balløya stoppet totalt opp i tre måneder tidligere i år som direkte konsekvens av smittenivået i samfunnet, og Guardiola virker å være usikker på om ikke det samme burde skje igjen.

SEIER: Pep Guardiola og Kevin de Bruyne feirer etter seieren mot Sheffield United. Foto: Simon Bellis (Pa Photos)

- Hvis vi må spille, så spiller vi. Men vi ønsker ikke å være annerledes enn resten av samfunnet når de må stenge ned restauranter eller hva det måtte være. Jeg er ikke involvert i avgjørelsene, men jeg ønsker å være trygg. Jeg vil holde meg selv, min familie og mine venner friske. Det er dette jeg ønsker for hele Storbritannia, men jeg vet ærlig talt ikke.

Selv mistet Guardiola moren sin til viruset, og har siden donert en million pund til et sykeus i Katalonia. Han har ved gjentatte anledninger oppfordret offentligheten til å ta viruset seriøst, og følge rådene og føringene fra myndighetene.

- Dette er ikke en spøk, det er alvor. Hvis statsministeren sier at vi skal holde oss hjemme, så må vi holde oss hjemme. Hvis han ber oss om å avstå fra andre ting, så hører vi etter. Vi må være bevisste på ting, realiteten er at dette er tøft og vanskelig. Hvis fotballen må stoppe, så stopper vi.

- Hvis vi må spille, om det er fordi at det er for samfunnets beste eller hva enn, så må alle være forsiktige, ta absolutt alle forholdsregler som mulig og generelt være klar over faren i den realiteten vi nå lever i.

Det er i skrivende stund ingenting som tyder på at Premier League kommer til å få et nytt avbrekk, til tross for at en rekke fotballspillere de siste månedene har testet positivt på viruset.