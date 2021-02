Ingenting i livet kommer gratis - kanskje aller minst fotballspillere i verdensklasse.

Det er få ting i fotballen som engasjerer mer enn duellen mellom Pep Guardiola og José Mourinho.

Manchester City seiler frem som soleklare favoritter til å stikke av med premier League-trofeet denne sesongen, mens portugiseren og Tottenham er i en formdupp de må kjempe seg opp fra.

- Folk sier vi har brukt penger

City har plukket trofeer jevnt og trutt siden Guardiolas ankomst - seks totalt - og de lyseblå fra Manchester har måtte tåle å bli kalt et «kjøpelag» av frustrerte supportere av andre lag.

Oversikten til transferleague.co.uk viser at Manchester City har brukt klart mest penger av Premier League-klubbene de siste fem årene. De har brukt 818,5 millioner pund, og sammenlignet har Tottenham svidd av 322 millioner pund på spillerkjøp i samme periode.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter

Også hvis vi ser på nettobeløpet, troner City soleklart på Premier League-toppen. Det er også noe Guardiola selv mener må ligge til grunn for å bygge suksess i en storklubb.

- Det er to ting man trenger for å sikre seg autoritet og suksess i toppklubber i dag. Du trenger støtten fra klubb(eierne). I den første sesongen min i Manchester City vant vi ingenting, men klubben støttet meg. I en annen situasjon, så ville jeg vært ute med en gang, sier Guardiola til The Telegraph, og fortsetter:

- Men den virkelige hemmeligheten til suksess - og den skal jeg fortelle deg nå - er gode spillere. En sterk klubb og gode spillere. Det er ingen flere ting du trenger. Du kan ikke gjøre store ting uten store spillere, og de koster penger. Derfor, når folk sier at City eller Pep Guardiola vinner ting fordi de har brukt mye penger, så kan jeg ikke si så mye. Det er sant. Det er helt sant.

Roer ned gemyttene før avspark

Lørdag kveld er det altså duket for storoppgjør i Premier League, når Guardiola & co får besøk av José Mourinho og hans Tottenham til dyst. De to trenerprofilene har hatt mange bataljer i sine karrierer, og forholdet mellom de to ble satt på flere prøver da de trente henholdsvis Barcelona og Real Madrid i La Liga.

De seneste årene har forholdet mellom de to blitt langt bedre, noe Guardiola tilsynelatende setter stor pris på.

- Vi kan være enige- eller uenige, men det er ikke noe stort problem. Hans ansvar er i Tottenham, og i United før det. Mitt er i City. Vi må håndtere våre egne lag, og vi har ikke tid eller energi til å bry oss om mye annet.

Les også: Alt det siste fra overgangsmarkedet

- Jeg foretrekker absolutt at det er sånn. Jeg liker ikke å være i søkelyset, jeg vil gjøre jobben min. Helst uten pressekonferanser og alt som følger med, jeg mener fotballen (vår) må snakke for seg selv. Jeg er ikke interessert i å snakke om andre lag eller trenere, jeg er her for å snakke om fotball.

Det siste laget som slo City i Premier League-sammenheng var nettopp Tottenham. Vi må så langt tilbake som 22. november 2020 for den anledningen, og siden har City vært ubeseiret i 16 oppgjør. Mourinho trenger sårt en god oppvisning fra sitt mannskap for å unngå det fjerde ligatapet på fem forsøk.

Kampen har avspark 18.30, og kan som vanlig følges i vårt livesenter!

Reklame Topp 10 utrolige samleobjekter på vinyl