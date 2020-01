Pep Lijnders åpner opp om livet som Klopps assistent

Jürgen Klopps høyre hånd går ofte under radaren, men er en viktig bidragsyter til lagets suksess denne sesongen.

Nederlenderen er assistenttrener i Liverpool, og åpner i et stort intervju med James Pearce i The Athletic opp om livet i klubben som styrer mot det første ligagullet på 30 år.

36-åringen kom til Liverpool i 2014 etter å ha vært i Porto. Hadde det ikke vært for at Liverpool kom på banen i 12. time, hadde han imidlertid etter alle solemerker havnet i Ajax.

En telefon fra akademisjef Michael Bale endret imidlertid alt da han ble tilbudt jobben som trener for Liverpool U16.

- Liverpool «kidnappet» meg, spøker han med til det engelske nettstedet før han fortsetter.

- Jeg var i Wales for å ta UEFA A-lisens (trenerlisens, journ. anm). I løper av den helgen måtte jeg holde en presentasjon og mens jeg var det, møttes Michael og jeg for å prate. Han hadde hørt mye om meg. På mandagen skule jeg i utgangspunktet skulle dra til Ajax for å fullføre de siste forhandlingene. Jeg måtte ringe kona og fortelle at det hadde blitt endring i planene. Michael sa «Du blir med i bilen til Liverpool med oss.»

JUBEL: Lijnders har hatt mye å juble for sammen med Klopp denne sesongen. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Skal ha vært på Uniteds ønskeliste

The Athletic skriver at Lijnders hadde tiltrukket seg interesse fra Manchester United før han endte opp i Liverpool, men at interessen kjølnet etter at sir Alex Ferguson takket for seg.

I Liverpool jobbet nederlenderen seg oppover i gradene på akademiet, og han var sterk delaktig i den vanvittige utviklingen til spillere som Trent Alexander-Arnold og Rhian Brewster.

I 2015 ble han invitert inn på kontoret til Brendan Rodgers, og skal ha blåst nord-iren av banen da han la fram sine metoder for gjenvinning. Sommeren samme år ble han forfremmet til å bli en del av støtteapparatet til den daværende Liverpool-manageren.

36-åringen forteller at han fryktet for jobben da Rodgers ble sparket kun fire måneder senere, men sier at FSG-president Mike Gordon hele tiden var klar på at klubben ønsket å beholde ham.

Det hele endte med at Lijnders fikk ansvaret for å holde hjulene igang på førstelaget mens eierne jaktet en ny manager.

Da Jürgen Klopp ble ansatt skal han gitt eierne beskjed om at hans ønsket et spesifikt støtteapparat.

- Men Mike sa til ham «Pep må bli, jeg lover at du vil like ham» sier han og fortsetter.

- Det er en morsom historie som Mike har fortalt meg senere. Jürgen ringte ham to måneder senere og sa «Mike, du tok helt feil. Du sa at jeg ville like Pep» sier han og forteller at Gordon ble tatt litt på senga før Klopp fulgte opp.

- «Jeg liker ikke Pep, jeg elsker han».

TRIO: Lijnders har en svært viktig rolle på treningsfeltet. Her sammen med Klopp og Peter Krawietz. Foto: Richard Sellers (Pa Photos)

Tok over NEC Nijmegen

I 2018 forlot imidlertid Lijnders Merseyside for managerjobben NEV Nijmegen i hjemlandet.

Til The Athletic forteller Lijnders at avgjørelsen både hadde et sportslig og personlig bakteppe ettersom hans var kjempet mot kreft.

- Han var virkelig syk og jeg er det eldste barnet. Jeg hadde følt på skyldfølelse lenge fordi jeg ikke var hjemme for å ta vare på ham, sier Lijnders og påpeker at han aldri ville forlatt Liverpool om ikke det var for farens sykdom.

Kun måneder samme år var han imidlertid ferdig i den nederlandske klubben. Deretter kom telefonen fra Klopp tidlig.

- Jürgen ringte meg tidlig. Det var ikke etter sesongen, det var underveis i sesongen. Han fortalte meg at han søkte etter en ny «nummer to».

For like overraskende som da Lijnders forlot Liverpool, var det da Zeljki Buvac, Klopps betrodde hjelper gjennom mange år, forsvant midt i sesongen.

Lijnders forteller at han ble invitert til Champions League-finalen i Kiev av Klopp og at han umiddelbart takket ja til jobbtilbudet.

Han forteller at han i den nye rollen fikk hovedansvar for de daglige treningsøktene, og skryter uhemmet av Klopp som har utviklet et nærmest ustoppelig Liverpool-lag denne sesongen.

- Jürgen er en ekte leder. Han er inspirerende og motiverende. Han overrasker meg fortsatt hver dag med ting han sier. Hjernen hans fungerer annerledes enn mange andre hjerner!

Det er imidlertid Lijnders som står bak treningsøktene på Melwood. Han forteller at han ofte spiller «paddle tennis» med Klopp før øktene, og kan ikke rose spillerne nok

- Lidenskapen og ambisjonene til disse spillerne er fra en annen planet. Deres selvtillit, evne til selvkritikk er hva som gjør oss så stabile. Disse guttene har evnen til å gjøre en enkel «rondo» (pasningsøvelse) konkurransepreget. Folk snakket om kamp for kamp - nei, vi holder forholder oss til trening til trening. Små ting utløser store ting, sier Lijnders.