Per Ciljan Skjelbred klar for RBK

Per Ciljan Skjelbred slutter seg til Rosenborg etter sesongen er over i Tyskland.

Skjelbred har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen.

- Det var naturlig for meg å komme hjem nå. Jeg har vært lenge i Tyskland og har hatt det veldig bra her. Men barna mine har blitt såpass store nå og kona mi har fått seg jobb ved universitetet i Trondheim. Det var rett og slett på tide å komme hjem nå. Jeg har savnet Trondheim, sier Per Ciljan Skjelbred til RBKs hjemmesider.

- Jeg sitter med en god følelse. Jeg har bevist hva jeg er god for i mange år her, men føler nå at jeg er ferdig med Tyskland. Alternativet hadde vært å dra videre et annet sted, det var ikke mangel på tilbud. Men da Micke (Dorsin) ble sjef og begynte å ringe meg, var det en naturlig avgjørelse å komme hjem, sier Skjelbred videre.

- Hvem blir Per i garderoben når du kommer tilbake til Rosenborg?

- Det er klart at jeg har opplevd mye og jeg tar nok større plass nå enn da jeg dro. Jeg har en del erfaring og forlanger nok mer av mine medspillere nå. Men det er klart jeg trenger litt tid på å spille meg varm og komme tilbake i kulturen. Men jeg tror ikke det tar lang tid før det smeller igjen, sier han.

32-åringen spilte for RBK mellom 2004 og 2011, da turen gikk videre til Hamburg SV. To år senere reiste han videre til Hertha Berlin.