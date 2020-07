Pereira-dobbel da Viking knuste Sarpsborg: – Sjokkert over hvor dårlige vi er

Adrian Pereira scoret to ganger og ble kampens store spiller da Viking banket Sarpsborg 3-0. Med det snek Viking seg forbi søndagens motstander på tabellen.

Viking har hatt en rufsete start på sesongen, men seieren over Haugesund forrige runde har tydeligvis gjort noe med selvtilliten til de mørkeblå. To mål av Adrian Pereira gjorde at Viking vant 3-0 over formsterke Sarpsborg, men det kunne fort blitt mer i oppgjøret som var en maktdemonstrasjon fra start til slutt av Bjarne Berntsens menn.

Resultatet gjør at Viking krøp forbi gjestene på eliteserietabellen. Stavanger-laget står nå med 11 poeng, ett foran Sarpsborg på plassen bak.

– Vi kom feil inn i det fra første sekund. Jeg er faktisk sjokkert over hvor dårlige vi var i dag. Vi har tapt flere kamper denne sesongen, men vært med i hver kamp. I dag ble vi utspilt og kunne tapt med fem, seks, sju mål, sa Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Eurosport.

– Dette var så dårlig at det nesten blir vanskelig å analysere det, fortsatte svensken.

Tomålsscorer Pereria var naturligvis smørblid i intervjuet etter kampen.

– I dag føler jeg at alle bare hadde det dritkjekt. Vi kjørte over dem. Det var kjempekjekt å spille, og vi burde fått et mål til også, sa Pereira.

Mørkeblå totaldominans

Viking gikk ut i hundre og dominerte første omgang totalt. Kampen var bare tre minutter gammel da Kristoffer Løkberg ga siddisene ledelsen. Pereiras presise innlegg fant Løkberg, som bredsidet inn 1-0 fra straffemerket.

Etter 34 minutter ble Ylldren Ibrahimaj ble lagt i bakken av Bjørn Inge Utvik, men Veton Berisha klarte ikke å overliste Sarpsborg-keeper David Mitov Nilsson fra straffemerket.

Men det gikk ikke lang tid før Viking doblet ledelsen. Joe Bell løftet hjørnesparket høyt inn i boksen. Utvik raget høyest i luften, men klareringen landet rett i beina på Pereira, som fra hjørnet av femmeteren banket kula lavt i mål.

– For det første må vi ta av oss slalåmstøvlene når vi spiller fotball, og så må vi begynne å vinne dueller. For dette var pinlig. Vi ødela for oss selv de første tjue minuttene og klarte aldri å komme inn i det. Dette må vi bare bli ferdig med, og så må vi komme oss videre, sa Sarpsborgs kaptein Joachim Thommasen.

Etter 2-0-målet fortsatte Viking kjøret mot Sarpsborg-målet, men flere mål ble det ikke før pause. Viking-spillerne gikk inn i garderoben til trampeklapp fra de fremmøtte. En fortvilet Sarpsborg-trener Stahre gjorde tre bytter i pausen, men til ingen nytte.

Pereiras store kveld

For Viking tok kommandoen fra start også i 2. omgang. Zymer Bytyqi fosset nedover sidelinjen og pisket ballen inn i feltet. Berisha nådde akkurat ikke ballen, men det gjorde Pereira, som nikket inn sitt annet og Vikings tredje mål for kvelden.

Enveiskjøringen ville ingen enda ta, og vertene var nærmere 4-0 enn gjestene var redusering. Men det ble ikke flere mål i Rogaland. Viking vant 3-0 etter en meget overbevisende forestilling.

Vikings neste kamp er mot Rosenborg kommende torsdag, mens Sarpsborg skal måle krefter mot Haugesund.

