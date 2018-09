Perez-dobbel da Sandviken slo tabelljumbo Grand Bodø

Sandviken hadde få problemer med å slå Grand Bodø i kvinnenes eliteserie i fotball søndag. På Stemmemyren kunstgress vant vertene 4-1.

Amanda Perez satte inn både 1-0 og 2-0 mot tabelljumbo Grand Bodø på Stemmemyren kunstgress søndag.

Etter pausen doblet hjemmelaget ledelsen ved Ingrid Altermark og Kennya Cordner før kvarteret av annen omgang var spilt. Gjestenes Stephanie Ribeiro satte inn Grand Bodøs trøstemål da det gjensto en halv time av kampen.

Med tre nye poeng holder Sandviken tak i tredjeplassen på tabellen. Med 32 poeng skiller det kun to poeng opp til Klepp på plassen over, og like få poeng ned til Arna-Bjørnar på plassen bak.

Grand Bodø ligger sist på tabellen med fire poeng, åtte poeng bak Lyn på kvalifiseringsplass.

Oppgjøret mellom Vålerenga og Klepp har senere kampstart.

