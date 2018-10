Perfekt norsk åpning i curling-VM

Norge har innledet VM i curling for blandet lag med tre strake seire og topper sin gruppe i mesterskapet i Canada.

I åpningskampen lørdag vant det norske laget 6-2 mot Slovenia.

Mens det norske laget plukket poeng jevnt og trutt, fikk ikke det slovenske laget poeng før i runde seks, da det reduserte til 2-4. Da Norge gikk opp i 6-2 i runde sju ble kampen avsluttet.

I kamp nummer to mot Canada tok Norge ledelsen 3-0 i første omgang, før vertsnasjonen reduserte til 3-2 i omgang nummer to. Lagene fulgte hverandre tett utover i kampen, men til slutt var det nordmennene som stakk av gårde med seieren. Sifrene ble 5-4.

Natt til mandag ble det utklassingssifre da Norge vant hele 14-3 over Japan.

Med tre seire leder det norske laget sin gruppe, mens Slovakia følger bak med to seire på to kamper. Neste kamp for Norge er mot Østerrike.

På det norske laget spiller Martin Sesaker, Eirin Mesloe, Wilhelm Næss og Ingvild Ekeli Skaga. De fire spilte også sammen i forrige VM. Da ble det fjerdeplass.

Gruppevinnerne går direkte til kvartfinale, mens toerne og treerne i de fire gruppene skal ut i kvalifisering om de fire siste kvartfinalebillettene.



