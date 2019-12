Perfekt Tour de Ski-start for Therese Johaug

Knuste konkurrente før halvgått renn i Sveits.

LENZERHEIDE/OSLO (Nettavisen): Therese Johaug begynte Tour de Ski med en 10-kilometer av det sedvanlige og sterke slaget på lørdagens etappe i Lenzerheide.

31-åringen tok likevel ikke noe som helst på forskudd, og mener fristilsløypa fort kunne favorisert andre løpere.

- Jeg er veldig overraska. Jeg hadde forestilt meg at det skulle bli et spurtoppgjør her i dag. Løypa er den den er, med litt høyde, og at det var fellestart hvor det er lett å henge, sier Johaug til TV 2.

Raskt rykk



På vei ut fra skistadion etter passering ved fire kilometer takket hun dog konkurrentene for følget, og skøytet deretter ifra samtlige i motbakkene. Johaug skaffet seg raskt en luke på mange meter.

Skiføret i det sveitsiske høylandet passet henne perfekt, akkurat som det tøffe terrenget. Ved neste runding på 6,3 kilometer ved stadion var hun en hel langside foran resten.

- Det er rått å se på. Det er rett og slett klasseforskjell, kommenterte TV 2s Marius Skjelbæk da milløpet gikk mot slutten.

Avstanden krympet noe helt i innspurten, men den klare seieren var aldri truet. Dermed har skiesset fra Dalsbygda litt å gå på før søndagens sprint, en øvelse hun normalt ikke hevder seg i toppen i.

Gledelig Østberg-opptur



I det etterlengtede comebacket sitt var Ingvild Flugstad Østberg først blant de øvrige ved sju kilometer meter, 15 sekunder bak landslagsvenninnen.

Østberg fikk følge av svenske Ebba Andersson, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng i kampen om de øvrige plassene på pallen.

De beste forfølgerne knappet noe inn på Johaugs forsprang på tampen, og Weng knep andreplassen foran Andersson på oppløpet. Østberg fulgte rett bak som nummer fire.

Det skilte rdunt 13 sekunder fra de tre opp til Johaug over målstreken. Uhrenholdt Jacobsen ble femte kvinne i mål, men tapte noe mer tid. Heming-skiløperen endte 24 sekunder bak dagens vinner.

Tiril Udnes Weng endte på sjuendplassen i rennet, slått med drøyt 40 sekunder. Magni Smedås og Ragnhild Haga fullførte som nummer 14 og 15, slått med henholdsvis 46 og 49 sekunder.