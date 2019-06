Perlemål reddet Haugesund-poeng mot Brann

Ingen av lagene fikk inn vinnermålet i naboduellen.

HAUGESUND - BRANN 1-1:

Hjemmepublikummet i Haugesund fikk et skikkelig kremmerhus av en scoring å glede seg over da FK Haugesund og Brann møttes til vestlandsoppgjør i Eliteserien lørdag.

Kantspiller Sondre Tronstad var den noe uventede mannen bak det praktfulle utlingingsmålet etter en drøy times spill. Hans første mål på fire år, ifølge seg selv.

Praktscoringen sørget for 1-1 og poengdeling etter et noe mindre imponerende Vito Wormgoor-mål for Brann i første omgang.

- For et deilig treff han får, da, Sondre Tronstad. Den er ikke mulig å strekke seg etter for noen keepere, verken i Eliteserien eller ellers, roste Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

- Det er en enorm scoring av Haugesunds midtbanemann. Han er jo ikke kjent for å øse på med scoringer i tide og utide. Men han henta fram et smykke fra skuffen der, supplerte Asbjørn Myhre.

Tronstad selv hade også problemer med å forklare hvordan han plutselig fant fram skudferdigheter av det kaliberet.

- Jeg har ingen idé. Jeg har ikke scora på fire år. Det var et lykketreff, sier 23-åringen til Eurosport.

- Jeg kjente det jo da den forlater foten. Jeg tenkte: Oh, det her kan bli bra. Jeg legger den i krysset, da. Det er deilig, tilføyer Tronstad.

Trykket på



Like etterpå kom Ibrahima Wadji seg til en gedigen sjanse som kunne sendt FKH i føringen. Senegaleseren fintet vekk både Brann-forsvaret og fikk Håkon Opdal over på feil fot, men rundet av det hele med å trille ballen til side for den nærmeste stolpen.

Brann fikk samlet troppene og spilte seg inn i kampen igjen det siste kvarteret. Det ble skapt farligheter i begge ender av banen.

Aller størst var Kristoffer Løkbergs sjanse rett før ordinær spilletid var over. Trønderen fikk innlegget fra venstre rett mot seg, men ballen forsvant mellom beina hans da han bare skulle bredside inn Branns andre scoring.

Det var derimot hjemmelaget som spilte seg til de største mulighetene før pausen på Haugesund stadion.

Spydspiss Wadji kom aleine mot Opdal allerede i tredje spilleminutt, men skjøt rett på den utrusende Brann-målvakta.

Og etter Kristoffer Veldes innhopp for skadde Alexander Stølås, var det nettopp Velde som fikk den neste store målsjansen. Kantspilleren tok ned ballen og skjøt med venstrebeinet. Forsøket var godt, men skrudde en anelse for mye utover og smalt i stanga.

Flyt for Vito



Isteden var det altså Brann og lagkaptein Vito Wormgoor som kunne juble først for scoring.

Fredrik Pallesen Knudsen satte inn en voldsom takling mot Veton Berisha og dommer Tom Harald Hagen markerte for straffespark til gjestene.

MARGINER: Branns Vito Wormgoor (til venstre), Daouda Bamba og Veton Berisha jubler etter førstnevntes noe heldige ledermål etter straffebom i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Det var litt vanskelig å se hvem av spillerne som traff ballen først, men FKH-midtstoppern traff definitivt mer på Berisha enn på ballen.

Wormgoor gikk fram til krittmerket og skjøt et svakt straffespark. Heldigvis for nederlenderen greide ikke Haugesund-keeper Helge Sandvik å slå returen bort fra mål. Wormgoor fikk ballen rett tilbake og kunne styre inn returen til 0-1.

Brann gikk til garderoben med ledelse halvveis, men greide altså ikke å holde på den.

Med lørdagens resultat skiller det fortsatt to poeng opp fra Haugesund til Brann.

Før helgens serierunde i Eliteserien fullføres har bergenserne på tredjeplassen hele tre kamper mer spilt enn både Odd og Bodø/Glimt på plassene foran og bak dem.