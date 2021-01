Perlescoring ikke nok for Tottenham - snublet mot Fulham

Hjemmelagets ledermål ble hyllet, men José Mourinhos menn klarte ikke å dra seieren i land mot bunnlaget.

TOTTENHAM - FULHAM 1-1:

Fulham-manager Scott Parker var rasende da han fikk beskjed denne uken at hans menn skulle møte Tottenham onsdag kveld og kalte det en skandale.

Den tidligere midtbanemannen var nok likevel ganske fornøyd etter 90 minutter pluss tilleggstid i London. Fulham fikk nemlig med seg et verdifullt poeng fra kampen.

Harry Kane scoret for vertene, mens Ivan Cavaleiro nettet for bortelaget.

Skylder på Mourinho

Etter kampen ga Kane uttrykk for han var skuffet over poengtapet og mener at onsdagens oppgjør var symptomatisk på Tottenham denne sesongen.

- Dette er sesongen vår oppsummert, sier Kane i et TV 2-sendt intervju.

Londonklubben har totalt sett tapt ti poeng i løpet av sesongen i kamper der de har ledet mot Newcastle, West Ham, Crystal Palace, Wolverhampton og nå Fulham. I alle kampene har Tottenham sett ut til å ha god kontroll i store deler av oppgjøret.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen mener at manager José Mourinhos tilnærming, kan være grunnen til at Spurs har opplevd dette flere ganger denne sesongen.

- Tottenham skapte et par sjanser i starten av kampen, men de rir det av og Tottenham blir mer og mer dominerende og har kontroll. Da synes jeg det er rart å ikke bare fortsette med det. De er bedre enn Fulham i første omgang, hvorfor gi fra seg initiativet? Jeg skjønner det ikke. Om de mister grepet om matchen, så kan de godt gjøre det, men jeg synes de gjør det for tidlig. Det virker som det er en plan for det skjer mer systematisk enn tilfeldig, sier hun i studio etter kampen.

Hyllet Spurs-scoring

Det var Tottenham som tok ledelsen, etter vakkert angrepsspill.

Sergio Reguillon ble spilt opp ute på venstresiden og slo kontant inn foran mål. Inne i feltet var Harry Kane perfekt posisjonert og stupheadet inn ledermålet.

- Reguilon serverer innlegg med sløyfe og glanset papir. Kane serverer avslutning med mot og kraft. Kombinasjon som ofte fungerer mer enn fint i fotball, skrev fotballekspert Lars Tjærnås om scoringen på Twitter.

Han var ikke den eneste som lot seg begeistre av Spurs' angrepsspill.

- Pasningen til Højbjerg, innlegget til Reguilon og headingen til Kane. Wow! Det der er klasse! Alle like presise i sine handlinger, skrev TV 2-profil Jon H. Børrestad.

Også i studio ble scoringen trukket fram som et høydepunkt fra første omgang. Og det var først og fremst presisjonen fra den spanske backen som imponerte.

- Det er vakkert! Du får ikke slått et mer perfekt innlegg og da kan Kane heade den strålende ned i lengste hjørne, oppsummerte ekspert Petter Myhre i studio.

Hjemmelaget hadde flere gode sjanser til å øke resultatet ytterligere.

Fulham slo tilbake

Heung-min Son fikk flere sjanser i løpet av kampen og satte blant annet ballen på innsiden av stolpen og ut etter rundt 70 minutters spill.

Like etter skulle gjestene slå tilbake. Ademola Lookman tok seg forbi Serge Aurier og slo inn mot Ivan Cavaleiro. Spissen steg til vers og plutselig var lagene like langt.

Snaue fem minutter senere holdt Fulham på å ta ledelsen. Lookman showet igjen og spilte igjennom til Ruben Loftus-Cheek i god posisjon. Midtbanemannen kom alene med keeper Hugo Lloris, men pasningen fram var litt for lang og Loftus-Cheek klarte aldri å overliste Tottenhams sisteskanse.

Det var gjestene som virket giftigst de siste minuttene og rystet hjemmelaget, men manglende presisjon kostet dyrt de gangene Fulham stormet framover.

Rett før slutt satte Reguilon balle i mål og slapp jubelen løs, men gleden ble kortvarig da linjemannen hadde flagget oppe for offside og annullerte scoringen.

Det endte med ett poeng til hvert av lagene, noe som betyr at Tottenham nå er oppe i 30 poeng fra 17 kamper i Premier League, mens Fulham har 12 poeng.

