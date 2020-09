Perlescoring sendte Stabæk tilbake på vinnersporet

Etter å ha sendt Stabæk i ledelsen så Andreas Hanche-Olsen ut til selv å hindre seier mot Haugesund, men det var før Darren Maatsen satte 2-1-målet i krysset.

Maatsen ble matchvinner da han rolig og behersket satte en retur på sekstenmeteren i høyre kryss.

– Det var et bra spark. Det var åpent, og jeg hadde litt tid. Det gikk slik jeg ville, sa Maatsen til TV Norge etter kampen.

Maatsen var søndag tilbake etter åtte uker ute med skade.

– Jeg har vært skadd i lang tid. Når jeg kommer tilbake med scoring og seier kan jeg bare være glad og lettet.

Men før det var det altså kaptein Hanche-Olsen som var i begivenhetenes sentrum. Allerede etter elleve minutter spill på Nadderud ble han målscorer da han etter klabb og babb godt inne i feltet klarte å lure ballen i nettet.

Etter å ha blitt reddet av keeper Marcus Sandberg kun fem minutter senere var det ingen hjelp å få da han klønet ballen i eget nett etter halvtimen spilt. Dermed var både lagene og Hanche-Olsen like langt til pause.

– Viktig å få betalt

For Stabæk kan seieren bety mye og gi en selvtillitboost før kampen mot tredjeplasserte Odd neste søndag. Etter å ha påført Bodø/Glimt lagets første poengtap i 11. runde sto bærumslaget nemlig med tre tap og to uavgjorte før lørdagens kamp.

– Scoringen var viktig for oss og for Darren, sa trener Jan Jönsson etter kampen.

– Vi har spilte jevnere kamper i det siste, men vi når høyere nivå de første 35 minuttene og i avslutningen. Det er viktig å få betalt. Vi fikk med oss poeng mot Rosenborg som vi fortjente, men det er klart det er trepoengerne som teller mest.

Helt og syndebukk

Stabæk tok ledelsen i det 12. minutt etter klabb og babb foran gjestenes mål. Tortol Lumanza slo ballen inn til Kosuke Kinoshitas hode inne i feltet. Headingen endte hos en feilvendt Mats Solheim, som snudde seg 180 grader rundt og forlenget ballen inn i keeper Helge Sandvik. Han klarte derimot ikke å få kontroll på ballen. Dermed klarte Solheims stopperkollega Hanche-Olsen til slutt å få ballen i mål

Hanche-Olsen var selv nær ved å utligne kun fem minutter etter. Ett innlegg fra Alexander Stølås headet kapteinen mot eget mål. Keeper Sandberg var derimot sterk og reddet Hanche-Olsen fra å gå fra helt til syndebukk på rekordtid.

Det skjedde likevel litt senere. Haugesunds Bruno Leite dro seg inn på Stabæks banehalvdel før han slo ut til Mikkel Desler, som på direkten slo inn i feltet. Der var altså Hanche-Olsen uheldig og slo ballen i eget mål.

– Begivenhetens sentrum i dag. Klønete på selvmålet, og så var det bra jobbet på det første. Jeg starter vel på null i andre, sa Hanche-Olsen til TV Norge i pausen.

Haugesundpress

Før den tid kunne derimot Stabæk ha doblet ledelsen. Erik Botheim dro seg gjennom halve Haugesund før han sendte ballen videre til Hugo Vetlesen. Han klarte derimot ikke å avslutte før Fredrik Pallesen Knudsen klarte å slenge seg foran og hindre avslutningen.

Haugesund fikk en god mulighet til å gå til pause med ledelse. En lobb fra Thore Pedersen havnet hos Ibrahima Wadjis hode på femmeteren. Headingen gikk utenfor, og det kunne se ut som Wadji trodde han sto i offside.

Etter at Stabæk, uten å imponere, var best i første omgang tok Haugesund mer over i starten av den andre og hadde flere gode muligheter de første 20 minuttene. Etter halvspilt omgang klarte derimot hjemmelaget å roe presset, noe som endte i Maatsens scoring.

– Målene som teller

Dermed stoppet den gode perioden for Haugesund, som kom til Nadderud etter seier mot Aalesund og Vålerenga.

– De første 15-20 minuttene er rufsete. Jeg synes vi ser bedre ut fysisk og tar ikke uventet mer og mer over, men de er tøffe på dødballer og flinke i overgangsspillet. Det er målene som teller, sa trener Christian Grindhaug etter kampen.

Haugesund møter Rosenborg neste søndag.

(©NTB)