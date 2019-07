Pernell Whitaker er død

Den tidligere verdensmesteren i lettvekt døde etter å ha blitt påkjørt.

Søndag kveld døde den tidligere verdensmesteren Pernell Whitaker etter at han ble påkjørt av en bil i Virginia Beach, skriver ESPN. Han ble 55 år.

Videre skriver de at politiet i Virginia forsetter etterforskningen av saken da det skal ha kommet frem at den tidligere verdensmesteren i lettvekt skal ha blitt påkjørt mens han gikk over et veikryss.

- Da politiet ankom åstedet så fant de en mann som var påkjørt. Offeret måtte gi tapt for skadene på åstedet, forteller en talsmann fra politiet, som også bekreftet at sjåføren av bilen ble værende igjen sammen med politiet.

I løpet av sin karriere ble «Sweet Pea» kjent som en av tidenes beste i lettvektsdivisjonen, og var spesielt kjent for sin fantastiske defensive boksestil. Han vant OL-gull i boksing i 1984 før han startet sin proffkarriere.

Whitaker vant 40 kamper, tapte fire og hadde en uavgjort i løpet av det mange rangerer som en av de mest undervurderte karrierne i boksehistorien. Whitaker bokset både i weltervekt og lettvekt, og dominerte stort på 80- og 90-tallet.

Han tok sitt første verdensmesterskap i lettvekt da han slo Greg Haugen i 1989, før han slo José Luis Ramírez to kamper senere. Han fortsatte med seire over Azumah Nelson og Juan Nazario.

Han bokset også til uavgjort, i en av tidenes mest kontroversielle kamper, mot Julio César Chavez Sr, mens han måtte gi tapt for Oscar de la Hoya på tampen av karrieren sin.

Han bokset sin aller siste kamp så sendt som i 2001, da mexicanske Carlos Bojorquez stoppet ham i den fjerde runden av oppgjøret.

Whitaker ble innlemmet i boksingens «halll of fame» i 2006.