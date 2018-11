Perry: – Vanvittig god moral

Norges assistenttrener Per Joar Hansen er svært fornøyd med at laget kom tilbake og berget poeng i Slovenia etter et tidlig baklengsmål.

– I internasjonal fotball er det alltid vanskelig å komme tilbake når hjemmelaget scorer først. Da er det over 60 prosent sjanse for å tape kampen. Det er sterkt å komme tilbake på den måten vi gjorde. Vi styrte stort sett hele første omgang, og vi styrte annen omgang, sa han til norske medier i intervjusonen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av kampen, for guttene sto på i 90 minutter. De viste vanvittig god moral, og vi fikk et fortjent poeng, fortsatte Perry.

– Det blir spennende å se noen situasjoner om igjen. Tarik mener ballen var inne på den største sjansen i første omgang, og etter pause hadde vi en kontring etter deres annullerte scoring hvor dommeren plutselig ombestemte seg og stoppet oss. Det var også masse baller som for gjennom feltet, hvor det var litt tilfeldig at vi ikke fikk en fot eller et hode på den. Heldigvis fikk vi utligningen til slutt.

Det gjør at det er like jevnt mellom Norge og Bulgaria før nasjonsligaen avsluttes mandag. Om Norge får like godt resultat på Kypros som Bulgaria får hjemme mot Slovenia, blir det norsk gruppeseier.

(©NTB)

