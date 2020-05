Perry Olsson blir svensk skismører etter 17 år i Norge

I 17 år har Perry Olsson bidratt til et hav av medaljer som smører for de norske langrennsløperne. Neste sesong skal han smøre for ski for svenskene.

64-åringen sier i en pressemelding at det er inspirerende å få lov til å prøve noe nytt. Det har vært snakk om denne overgangen en stund. Flere medier har i ulike omganger varslet om at veteranen i den norske smørebussen var på vei til å skrive kontrakt med Sveriges langrennslandslag. Saken er også omtalt av svenske SVT, som omtaler Olsson som Norges «supersmører». Perry er fra Söderhamn og jobbet for svenskene fra 1996 til 2003 før han fikk Norges Skiforbund som arbeidsgiver. – Jeg har veldig bred kunnskap om skismøring, men min styrke er å velge riktig par foran rennet, sier Olsson. Det svenske smøreteamet har fått mye kjeft i de siste sesongene, ikke mins i den aller siste. Flere svenske løpere har sagt at de ønsker seg Perry Olsson inn i teamet. Petter Myhlback er ny svensk smøresjef. – Han er en legende, sa Myhlback om Olsson for noen dager siden. – Dette kjennes utrolig bra ut. Nå skal vi få de andre puslebitene på plass og få i gang virksomheten allerede i mai, sier Myhlback. (©NTB)

