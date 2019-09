Perry om Sør-Sudan-aktuelle Nguen: - Ikke aktuell for Norge

Tokmac Nguen mener det er rart at han ikke er aktuell for det norske landslaget.

Tidligere Strømsgodset-spiller Tokmac Nguen er tatt ut i Sør-Sudans tropp før kvalifiseringskampen til Afrikamesterskapet mot Seychellene neste måned.

Nguen, som har aldersbestemte kamper for Norge, spiller til daglig for den ungarske klubben Ferencvaros og har gjort sine saker bra etter overgangen fra Godset i januar.

Perry: - Ikke aktuell

25-åringen kan i teorien representere Norge på landslagsnivå, men landslagets assistenttrener Per Joar Hansen er klar på at de ikke kommer til å legge seg borti Nguens valg.

- Nei, det gjør vi nok ikke. Det valget må han ta og se hva som er best for han selv. Det kommer ikke vi til å legge oss borti, sier «Perry» til Nettavisen.

- Vi vet jo hvor han er og at han har gjort det bra. Jeg har sett han i Strømsgodset og, men i utgangspunktet har han ikke vært aktuell for oss så langt. Det har han ikke, sier Lars Lagerbäcks assistent.

IKKE AKTUELL: Per Joar Hansen sier det ikke er uaktuelt for den norske landslagsledelsen å ta kontakt med Tokmac Nguen nå. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Perry føler den norske landslagsledelsen har god oversikt over aktuelle kandidater for landslaget, også de med muligheten for å spille for flere landslag.

- Fra spillerne kommer inn på aldersbestemte landslag, er det veldig mange som har muligheten til å spille for flere nasjoner. Det er vi klar over, så er vi klar over de som til enhver tid er aktuelle for et A-landslag. Vi hadde jo Mix i sin periode med USA. Til syvende og sist er det opp til dem hvor de ønsker å spille hvis de er gode nok for oss.

Ikke overrasket over Perrys svar

Dobbeltmøtet mellom Sør-Sudan og Seychellene går av stabelen 7. og 15. oktober, men Nguen har ennå ikke bestemt seg for om han vil takke ja til spill for Sør-Sudan.

- For å være ærlig, så har jeg ikke tatt noen beslutning enda. Jeg ble litt overrasket over at de valgte å ta meg med etter jeg pratet med dem, men foreløpig så venter jeg litt til med å ta et valg, sier Nguen til Nettavisen.

- Hva tenker du om Perrys uttalelser med tanke på valget du må ta nå?

- Valget mitt har faktisk ingenting med noen andre å gjøre enn meg selv. Men la oss se hva som skjer i Europa og hva ledelsen sier etter det ... om de ser meg spille selvfølgelig, ellers får jeg bare krige videre og ta enda et nytt steg.

IKKE OVERRASKET: Tokmak Nguen sier han ikke er overrasket over Per Joar Hansen uttalelser, men mener likevel det er rart at han ikke er aktuell for det norske landslaget. Foto: Slavko Midzor/pixsell (Pa Photos)

- Hva tenker du om det at Perry sier du ikke er aktuell?

- Jeg er ikke overrasket.

- Hvorfor det?

- At egne spillere, som er i Europa og har prestert som jeg har gjort, ikke skal være aktuelle, er rart. Men igjen, så får jeg gjøre mitt beste for å nå lengre i Europa og ta et nytt steg videre, sier Nguen.

Ferencvaros skal i likhet med Rosenborg spille Europa League denne høsten. Ungarerne, som også har tidligere Stabæk-spiller Franck Boli i troppen, havnet i gruppe med Espanyol, Ludogorets og CSKA Moskva.

Nguen har scoret fire mål og levert to målgivende pasninger i kvalifiseringen til Champions League og Europa League denne sesongen.