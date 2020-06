«Perry» tror King snart er i spill igjen

Det var denne taklingen av Crystal Palace-stopper Gary Cahill som gjorde at Joshua King ble satt ut av spill. (AP Photo/Ian Walton, Pool/NTB scanpix) Foto: (NTB scanpix)

Joshua Kings skade ser mindre dramatisk ut enn først antatt. Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen ser for seg at han er tilbake om ikke så lenge.

Den norske landslagsspissen pådro seg en ankelskade i kampen mot Crystal Palace tidligere i juni. Likevel tror Hansen at den norske kraftspissen er tilbake i full trening om ikke altfor lenge. – Rapportene fra vårt medisinske apparat og Josh selv sier at det så verre ut enn det var og at han sannsynligvis skal være tilbake ganske fort, sier Hansen til NTB. Det er gledelig nytt for Bournemouth, som kjemper for harde livet om å holde plassen i Premier League. Sørkystklubben ligger på 18.-plass før onsdagens hjemmekamp mot Newcastle. King har vært blant lagets viktigste spillere i flere sesonger, men kontrakten hans med Bournemouth går ut neste sommer. Lite tyder på at 28-åringen signerer ny kontrakt med Eddie Howes menn. Nordmannen har kun scoret fire mål denne Premier League-sesongen, men vil nok uansett være interessant for flere større klubber. (©NTB)