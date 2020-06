Personene bak omstridt flybanner i Premier League identifisert

Burnley-ledelsen mener å vite hvem som sto bak flybanneret som vakte sterke reaksjoner i forbindelse med Premier League-kampen mot Manchester City mandag.

Det bekrefter Burnleys administrerende direktør Neil Hart overfor Sky Sports.

– Vi mener å vite hvem som er de ansvarlige, og de vil bli utestengt på livstid, sier han.

Kampen for å bekjempe rasisme i idretten har fått stor oppmerksomhet også i Premier League den siste tiden. Mandag gikk spillerne til både Burnley og Manchester City ned på kne før kampstart for å markere sin støtte, samtidig som draktene var påført skriften «Black Lives Matter».

Ikke lenge etter antirasisme-markeringen kunne et småfly sees over arenaen i Manchester. Bak hang et banner med påskriften «White Lives Matter Burnley». Det skapte raskt reaksjoner, og allerede i pausen rykket Burnley ut på egne nettsider med en skarp fordømmelse av flystuntet.

– Da jeg så banneret passere over arenaen fra direktørenes tribune, ble jeg forferdet. Det er ordet jeg vil bruke. Jeg ble skamfull over å se noe bli dratt over Etihad på den måten, sier administrerende direktør Hart til Sky Sports.

