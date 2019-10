Peter Schmeichel ut mot Paul Pogba: - Et problembarn

Manchester United-legenden setter et stort spørsmål ved rollen til Paul Pogba hos de røde djevlene.

Paul Pogba rakk akkurat møtet mot Arsenal mandag kveld etter en ankelskade, men den franske VM-vinneren maktet ikke å sette sitt preg på hjemmekampen som endte 1-1.

I etterkant av det klassiske storoppgjøret har midtbanemannen blitt stemplet som et «problembarn» av den gamle keeperhelten Peter Schmeichel.

Dansken fulgte kampen live som TV-ekspert og var mindre imponert med spesielt Pogbas innsats.

- Problembarnet i laget

Til Stadium Astro fortalte Schmeichel, ifølge Independent, at han syntes det «var en veldig rar prestasjon» på Old Trafford mandag.

- Da jeg satt på tribunen og så på laget, og formasjonen de spilte, var det vanskelig å forstå hva som foregikk - hva kampplanen var, sa han og la til:

- Og en ting som Ole Gunnar (Solskjær, journ.anm.) nevnte; det gikk veldig sakte når United hadde ballen. Det er jeg helt enig i. Måten ballen blir spilt rundt omkring med Pogba på laget er helt annerledes enn når han ikke er med.

Schmeichel mener United må jobbe med måten Pogba blir brukt i United, og at franskmannen må øke tempoet i spillet sitt.

KRASS: Peter Schmeichel er ikke snau i omtalen av Paul Pogba etter kampen mot Arsenal. Her etter en oppvisningskamp i mai. Foto: Lindsey Parnaby (AFP)

- Han senket seriøst tempoet på spillet i de første 25 minuttene ved å spille bakover. For en spiller av hans kaliber, var det skuffende. Jeg vet ikke hva rollen hans er i laget, sa dansken.

Den tidligere United-keeperen la også til at ingenting endret seg etter at Solskjær gjorde innbytter og flyttet Pogba lenger fram i banen.

- Han hadde to veldig gode pasninger i kampen, men det er to, ikke 15. Og jeg ser på det som et problem. Han tar opp så mye oppmerksomhet. Det føles som han er problembarnet i laget, sa Schmeichel.

- Klaget på smerter

Litt av grunnen til Pogbas mediokre innsats kan ha hatt noe med skadeproblemene teknikeren sleit med før kampstart.

Ifølge ESPNs United-korrespondent Rob Dawson ble ankelen til 26-åringen vond igjen i løpet av kampen mot Arsenal.

Pogba, som allerede var regnet som usikker før avspark, skal ha klaget på smerter i ankelen. Nå skal han ifølge sportskanalen undersøkes i løpet av tirsdagen.

Etter storoppgjøret var over var det derimot ikke bare Schmeichel som hadde noe på hjertet.

- Du ønsker deg en garanti om at han vil gi deg en forestilling verdt 8 av 10 poeng på skalaen hver eneste uke. Det store spørsmålet rundt Paul er om han gjør nok. Han har ikke vært stabil nok siden han kom til United, sa Keane på Sky Sports, ifølge TalkSPORT.

OGSÅ KRITISK: Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane er skeptisk til Paul Pogbas prestasjoner. Foto: Simon Cooper (Pa Photos)

Fra før av har Manchester-klubben Anthony Martial, Phil Jones, Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah ute med skade, mens Luke Shaw, Diogo Dalot og Angel Gomes kan være tilbake til torsdagens Europa League-kamp mot AZ Alkmaar.

Aaron Wan-Bissaka er også ventet å komme tilbake til aksjon etter å ha vært syk mot Arsenal.