Petr Cech debuterte som målvakt for Guilford Phoenix

Straffehelt i fotballen - og på isen.

Petr Cech har ikke vært involvert i en straffesparkkonkurranse siden 2012 - da Chelsea til slutt gikk seirene ut av Champions League-finalen mot Bayern München.

Søndag kveld var han igjen tilbake mellom stengene, men i helt annen setting.

Nylig ble det bekreftet at tsjekkeren skal prøve seg som ishockey-målvakt for engelske Guilford Phoenix, som spiller i engelsk fjerdedivisjon.

Phoenix fungerer som farmerlaget til Guilford Flames -og Cech er faktisk tredjevalget på laget. Men i lys av oppstyret rundt storsigneringen forrige uke, var det ingen overraskelse at den tidligere Premier League-målvakten fikk tillit allerede i debuten.

DEBUTEN: Petr Cech under søndagens oppgjør i Guildford Spectrum Leisure Complex, Guildford. Foto: Ian Walton (Pa Photos)

Hele 909 mennesker hadde møtt opp for å se lagets siste signering i sin nye rolle, og de skulle ikke bli skuffet.

Oppgjøret - mot Wildcats 2 - endte 2-2 etter ordinær tid. Heller ikke i overtiden ble det mål - og det hele måtte avgjøres på straffeslag. Nesten som tatt ut av et manus så stoppet Cech de to første forsøkene som kom mot han - og i «sudden death» stoppet han også det femte forsøket til bortelagets Mason Lipsey.

- Jeg ville vinne, det var det aller viktigste, og jeg er glad vi klarte det. Jeg var overrasket over at jeg ikke var mer nervøs. Jeg visste ikke helt hva jeg kunne vente meg, så det var fint å se hvor fort kroppen min kom seg i kampmodus, sa Cech til The Guardian etter kampslutt.

Cech bærer for øvrig nummer 39 på ryggen, for å hedre Dominik Hasek, en annen tsjekkish (hockey)helt. Hjelmen Cech bærer er dekorert med både Arsenal og Chelsea-logoene, i tillegg til andre kjente London-attraksjoner.

Det har lenge vært kjent at Cech har vært en stor hockeyentusiast siden barndommen, og har tidligere uttalt at han like gjerne kunne hatt en karriere på isen - hadde familien bare hatt råd til utstyret i oppveksten. Da Cech først signerte for Chelsea i 2004, bestemte han seg tidlig for å gjøre Guilford Flames til laget sitt i England.