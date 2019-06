Petrucci nedkjempet verdensmesteren og vant på hjemmebane

Danilo Petrucci passerte verdensmester Marc Márquez på siste runde i Italias Grand Prix og tok sin aller første seier i MotoGP-klassen i roadracing.

– Det er forbløffende. Å vinne foran mitt publikum og i min by er utrolig, og jeg kan ikke beskrive hva jeg føler nå. Jeg er veldig glad, sa 28-årige Petrucci, som er blitt nummer åtte sammenlagt i VM begge de to siste årene.

– Med seieren har jeg allerede innfridd målsetningen for sesongen, som var å vinne et løp. Nå handler det om å bli mester med Ducati.

Den femdobbelte verdensmesteren Márquez hadde vunnet tre av de fem tidligere løpene denne sesongen og startet i pole position, men den spanske Honda-føreren greide ikke å riste av seg rivalene. Han tok ledelsen på siste runde, men mistet den igjen til Petrucci og ble slått med 43 tusendels sekund.

– Da jeg så at jeg ikke greide å kjøre fra i begynnelsen, sa jeg til meg selv at det ikke var min dag. Jeg besluttet å kjøre defensivt, og jeg er glad for de 20 poengene, sa Márquez, som økte forspranget til Andrea Dovizioso i sammendraget. Sistnevnte ble nummer tre og er nå 12 poeng bak.

Dovizioso satte lørdag fartsrekord for MotoGP da han ble klokket i 356,7 km/t under trening.

– Jeg tapte noen poeng, men jeg er glad på vegne av Dani. Dette er det viktigste løpet å vinne for oss i Ducati, sa Dovizioso.

Valentino Rossi veltet og brøt. Den sjudobbelte verdensmesteren vant i sin tid Italias Grand Prix sju ganger på rad, men nå er han uten seier der siden 2008.

Álex Márquez, yngre bror av Marc, vant Moto2-klassen og er nå bare to poeng bak VM-leder Luca Baldassari. Den italienske tenåringen Tony Arbolino tok sin første seier i Moto3.

