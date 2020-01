Petter Myhre ny LSK-assistent: - Blir sentral i arbeidet med å gjenreise Lillestrøms posisjon i Fotball-Norge

Han har en fortid i både Strømmen og Vålerenga, men nå skal Petter Myhre jobbe for at Lillestrøm skal komme tilbake til toppen av norsk fotball.

I en pressemelding bekrefter LSK at Myhre går inn i Geir Bakkes trenerteam.

- Vi er strålende fornøyd med å få Petter Myhre inn i et fra før sterkt trenerteam i Lillestrøm. Han har masse fotballkompetanse, noe han tidligere har vist som trener både i Vålerenga og i Strømmen – og også som en dyktig formidler i rollen som TV 2-ekspert i en årrekke. Vi er glade for at han nå skal gjenoppta trenergjerningen hos oss. Petter blir sentral i arbeidet med å gjenreise Lillestrøms posisjon i Fotball-Norge, i tillegg vil han komplementere teamet som skal utvikle morgendagens A-lagsspillere på Åråsen, sier sportssjef Simon Mesfin.

Myhre, som kommer fra en jobb hos Wang Toppidrett, er er glad for å være tilbake i treneryrket.

- Det er forskjell på å være trener i klubb kontra det å jobbe med det å være spillerutvikler på Wang Toppidrett. Jeg har hele tiden hatt planer om å komme tilbake til treneryrket igjen. Nå var timingen bra - både med tanke på den familiære situasjonen og at Geir, som jeg kjenner godt fra før, kom inn i klubben. Vi har lenge snakket om at vi på et tidspunkt ønsket å jobbe sammen igjen, sier Petter Myhre.

Han har kun skrevet en kontrakt ut 2020-sesongen, men det ligger en opsjon på flere år der.

Myhre sier i pressemeldingen at han ikke kommer til å slutte i TV 2.

- Det var noen utfordringer knyttet til å få til dette i og med at planer var lagt både hos TV 2 og Wang Toppidrett . Men begge har vært velvillige. I og med at det i første omgang er en ettårskontrakt, så vil jeg fortsette i TV 2 i forminsket styrke - og i Wang frem til sommeren. Jeg vil gå glipp av noen enkelttreninger, men kampene og de viktigste oppgavene vil bli ivaretatt, sier Myhre.

Geir Bakke mener Lillestrøm får inn «en velutdannet fotballtrener som forstår mekanismene og kjenner de ulike rollene i en klubb».

- Han var i sin tid med på å bygge opp undomsavdelingen i Vålerenga fra å være nesten ingenting til å bli veldig bra, og var også hovedtrener der en periode. Ved siden av å jobbe i TV 2 har han holdt trenergjerningen ved like på Wang gjennom 20 år. Han har også et godt forhold til utviklingsleder Toni Ordinas, og vil være behjelpelig med akademi-arbeidet. Men først og fremst skal han være et tilskudd rundt A-laget. Petter er god på helhet og det å utvikle lag. Han har mye kompetanse som hele klubben skal få glede av, sier Geir Bakke i pressemeldingen.

Lillestrøm serieåpner i OBOS-ligaen borte mot HamKam 5. april.