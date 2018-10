Petter Northug om eksen Rachel Nordtømme: - Hun var langt utenfor min liga

Petter Northug Jr. åpner seg opp om drømmedamen sin.

Skiløperen vier sin eks-kjæreste stor plass i sin nye bok "Min historie" som Nettavisen har fått tilgang til. I boken sier han følgende om sin eks-kjæreste Rachel Nordtømme:



«Jeg visste en ting, skulle jeg få selvtillit til å sjekke henne opp, måtte jeg vinne mange skirenn. En som meg hadde ikke sjans på en som henne, hun var langt utenfor min liga. Om jeg hadde en drømmedame, så var det Rachel.»

En «særing»

Northug forteller videre at 29-åringen forsto ham på en måte som ikke mange andre gjorde, og forteller videre at han satte spesielt stor pris på at hans trønderske eks-kjæreste kunne leve med hans «sære» livsstil.

«Jeg var aldri på fest, aldri ute og møtte folk. Jeg var i bobla mi. Jeg skjønner at det ikke kan ha vært enkelt å være sammen med meg.» skriver han i boken.



Rachel Nordtømme sier til TV 2 at hun tar det som et "flott kompliment" at Northug mener hun var utenfor hans liga.

– Jeg opplevde det ikke som vanskelig å være sammen med Petter. Han er lett å lese. Jeg forsto kjapt hvor jeg hadde han med tanke på hva han var opptatt av, forklarer Rachel Nordtømme til TV 2.





Northug herjet under ski-VM i Oslo i 2011, da han endte opp med tre VM-gull. På den tiden var forholdet med Nordtømme over, men i boken kommer det frem at Northug faktisk møtte eks-kjæresten midt under VM. «JEG VILLE SE HENNE. Jeg var midt i det viktigste mesterskapet i karrieren. Fortsatt hadde jeg ingen i livet mitt som var nærere meg enn henne. Og jeg trengte noe annet. Noe som ikke handlet om ski. Vi avtalte å møtes om kvelden. Klokka halv ti gikk jeg ut av hotellet, småjogga bortover og inn i Voksenkollveien. Der stod hun og venta. Og smilte. Vi løp ved siden av hverandre innover i skogen. Vi sa ikke noe særlig. Det var ikke mye å si.»

I dag er Rachel Nordtømme sammen med motocrosskjøreren André Villa. Kjendisparet ble sammen i 2013, og sammen har de også sønnen Storm som snart fyller tre år.



