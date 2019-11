Petter Northug tilbake i skisporet til vinteren

Petter Northug skal gå langløp denne vinteren. Han satser på å være tilbake i skisporet om drøye to måneder.

Det bekrefter 33-åringen til VG. Northug skal gå langløp for Team Ragde Eiendom etter invitasjon fra Anders Aukland.

– Jeg må gå litt på ski. Jeg må holde det litt i gang, selv om formen er dårlig, så å kalle det å gå på ski er riktig, sier Northug til avisen.

Han er selv forsiktig med å kalle det et comeback. Langrennslegenden sier at han skal «ta det som trening». Til vinteren skal han blant annet gå Vasaloppet, uten at han regner seg selv som en favoritt denne sesongen.

– Ambisjonene er nok høyere om å vinne det om noen år enn akkurat nå. Men jeg liker å gå skirenn. Det kan være aktuelt å ha høyere ambisjoner, men jeg skal ikke si nå at jeg skal vinne det, sier han.

Northug la opp i desember 2018 etter en eventyrlig karriere. Han tok blant annet 13 VM-gull og to OL-gull.

