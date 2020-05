Petter Solberg «debuterte» i Formel 1 med 12.-plass

Tidligere rallyverdensmester Petter Solberg styrte inn til en sterk 12.-plass i sitt første VM-løp i Formel 1, den virtuelle utgaven av Nederlands Grand Prix.

All motorsport er satt på vent under viruspandemien, men førere og fans fyller ventetiden med simulerte løp. Hver gang det skulle vært kjørt VM-runde i Formel 1 avvikles det i stedet en virtuell utgave, og denne gang fikk Solberg være med.

– Formel 1-debut som 45-åring, og det uten å forlate hjemmet mitt. Dette blir spennende, tvitret Solberg før løpet. Han ble verdensmester i rally i 2003, i rallycross i 2014 og 2015.

– Det var veldig moro. Jeg hadde det gøy, men det var også veldig intenst, sa han etterpå.

– Jeg var nok for hard mot dekkene. Jeg presset, men jeg slet med understyring. Jeg hadde bare to dagers trening, og om jeg skal gjøre dette igjen må jeg forberede meg bedre. Men det var en fin konkurranse der jeg fightet bra med noen av de andre.

Underveis ble han sekundert av sønnen Oliver, som er en kommende rallystjerne.

Albon vant

Etter to seirer på rad måtte Charles Leclerc nøye seg med tredjeplass søndag. Den 22-årige Ferrari-føreren fra Monaco har vært det store navnet i de virtuelle Formel 1-løpene i vår, men søndag tapte han duellen mot Red Bull-fører Alex Albon.

De to duellerte gjennom de 36 rundene, som inneholdt mange lederskifter. Til slutt måtte Leclerc på grunn av en tidsstraff se også Williams-fører George Russell foran seg på den endelige lista.

Nederlands Grand Prix er tilbake på Formel 1-kalenderen etter 35 års fravær, og fordi Zandvoort-banen ikke finnes på 2019-utgaven av Formel 1-spillet som benyttes ble løpet i stedet kjørt på spillets versjon av Interlagos-banen i São Paulo.

Profiler

Den seksdoble verdensmesteren Lewis Hamilton og den firedoble mesteren Sebastian Vettel er blant førerne som ikke deltar i de virtuelle løpene. Dermed blir det ledige plasser, som går til profiler fra andre idretter. Solberg fikk en av dem.

– Jeg må takke dem som står bak dette. Det er flott det de gjør for førere og motorsportfans over hele verden. I øyeblikket er det ikke så mange grunner til å smile, men disse løpene gir oss noe å glede oss over, sa Solberg, som representerte Renault sammen med Formel 2-føreren Christian Lundgaard. Dansken ble nummer seks.

Blant de andre deltakerne var Alessio Romagnoli, kaptein for Milans fotballag, og cricketstjernene Ben Stokes og Stuart Broad. Solberg hadde bare racerførere foran seg på resultatlista.

