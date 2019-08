Petter Veland blir Strive-kommentator

Skal kommentere La Liga igjen.

Norges fremste ekspert på spansk fotball, Petter Veland, skal igjen kommentere La Liga. Det bekrefter rettighetshaver av spansk fotball i Norge, Strive Sport, på Twitter.

Veland har tidligere kommentert La Liga for C More og Viasat. Han har den siste tiden jobbet mest med Champions League-sendingene til Viasat.

- Jeg gleder meg veldig til igjen å kunne formidle lidenskapen, kvaliteten og historiene som fargelegger den spanske fotballen, omsider også med en nordmann i aksjon i LaLiga, skriver Veland på sin egen Twitter-konto.

Allerede lørdag vil han kommentere Celta Vigo mot Real Madrid. Han skal også kommentere Atlético Madrid mot Getafe på søndag.

Fotballeksperten var nylig på besøk hos Nettavisen for å svare på lesernes spørsmål om overganger i spansk fotball. Du kan lese svarene hans her.