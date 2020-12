Phil Neville forsvarer Solskjær og mener det pågår en heksejakt

Reaksjonene hagler etter tirsdagens Champions League-nedtur, men Phil Neville forsvarer United-sjefen.

Tirsdagskvelden endte med å bli et eneste stort mareritt for alle med et hjerte i Manchester United, da de røk ut av Champions League etter 2-3-tapet for RB Leipzig.

Både underveis og i etterkant av oppgjøret har reaksjonene haglet rundt laget, som på et tidspunkt lå under med tre mål.

- En total heksejakt

I løpet av Solskjærs periode i managerstolen på Old Trafford har det jevnt og trutt blitt stilt spørsmål rundt hans fremtid i klubben, og presset ble ikke mindre etter tirsdagens tap.

Da dette ble et tema på BBC Radio 5 Live i etterkant av Leipzig-tapet var imidlertid hans tidligere lagkamerat, Phil Neville, raskt ute med å komme med sin støtteerklæring til United-sjefen.

Han mener at Solskjær får ufortjent mye tyn.

- Jeg synes det er forferdelig - i det øyeblikket United taper en kamp virker det som at det er en katastrofe. Det er ikke en katastrofe, det er en skuffelse, sier Neville til BBC Radio 5 Live, og fortsetter:

- Det har tidligere vært United-lag med bedre managere enn Ole som har røket ut på dette stadiet, og det er managere i ligaen som er under United på tabellen som ikke får de samme stikkene som Ole får, forteller han videre.

Samtidig forteller Neville om en pågående jakt hvor det virker som at flere ønsker å få fjernet Solskjær fra managerstolen.

- Det som skjer på innsiden av klubben er veldig ulikt fra det man får med seg utenfra, hvor det ser ut til å være en total heksejakt for å få denne gutten bort fra jobben, sier han.

- Kriminelt

Noen som virkelig fikk høre det underveis og etter tirsdagens oppgjør var United-forsvarerne og keeper David de Gea.

BBC-journalist Simon Stone var ikke nådig og omtalte United-spillernes forsvarsjobb som «søppel», mens Phil Neville mente at forsvarsspillerne er overflødige.

Tidligere United-spiller Paul Scholes reagerte spesielt på målvaktsarbeidet ved det tredje målet imot.

- David de Gea roter det til her. Han er redd for å skade seg selv. Innlegget skulle aldri ha gått gjennom feltet på den måten, sa Scholes til BT Sport etter kampen.

- Som målvakt, kom ut og gjør deg selv så stor du kan. Du får kanskje en smell i fjeset og du blir kanskje skadet, men han snur ryggen til. Han gjør faktisk seg selv mindre, noe som er kriminelt for en så erfaren målvakt, sa han videre.

Fotballekspert Morten Langli mener derimot at det ikke bare er spillerne på United som har gjort feil den siste tiden.

- Vi gjør alle feil. Hele tiden. Men United/Solskjær sine i CL ble kostbare. Det bisarre Baklengsmålet på 0-0 etter offensiv dødball i Istanbul. Beholde Fred på banen mot PSG. Og formasjonsvalget fra start i går - der det bakerste leddet overhodet ikke fungerte. Sum = torsdag, skriver Langli på Twitter.



Med «torsdag» refererer Langli til at United blir å se i Europa League fremover.

Skuffet Solskjær



Solskjær la selv ikke skjul på at prestasjonene i kampen var skuffende, til tross for at gjestene la inn en sluttspurt som resulterte i to sene scoringer.

- Selvfølgelig kan man ikke si at vi var gode nok. Vi var ikke det. Det er selvfølgelig en vanskelig gruppe. Det store tapet for oss kom borte i Istanbul. Det var der vi tapte poengene som vi skulle ha hatt, sa Solskjær til BT Sport etter kampen.

- Vi var nære i dag, men vi visste at vi måtte forsvare oss mot innleggene og ballene inne i boksen. Vi klarte ikke klarere de, sa han.

