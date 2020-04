Phil Thompson: - Ville signert Coutinho uten å blunke

Brasilianeren har ikke fått det til å stemme i Barcelona, og skal være lysten på en retur til Premier League.

- Ville du tatt Coutinho tilbake? Jeg ville det, uten å blunke. Jeg synes han er et kreativt geni, sier Phil Thompson til Sky Sports, gjengitt av blant andre Standard.

Liverpool-helten fikk se Coutinho virkelig slå ut i full blomst under sin tid i Liverpool, før han i 2018 gikk til Barcelona.

27-åringen har slitt med å få det til å stemme i den spanske storklubben, og ble i august 2019 lånt ut til Bayern München.

Midtbanespilleren virker ikke å ha noen fremtid på Camp Nou, og hans agent Kia Joorabchian, som for øvrig er livslang Arsenal-supporter, satte ytterlige fyr på ryktene rundt en retur til England da han kom med disse uttalelsene til Sky Sports nylig.

- Premier League er en liga han alltid likte å spille i, og han ville nok elsket å komme tilbake for å spille i ligaen. Spørsmålet er hvordan de økonomiske forholdene vil være for alle klubbene, inkludert Barcelona og alle Premier League-klubbene, etter denne pandemien.

HIT: Coutinho fikk sitt virkelige gjennombrudd i Liverpool, og ble raskt en supporterfavoritt før han forlot klubben. Foto: Paul Ellis (AFP)

- Tror fortsatt han kunne kommet tilbake

Coutinho var en av Liverpools største stjerner under Brendan Rodgers og i den tidlige perioden til Jürgen Klopp, men forlot klubben i januar 2018.

Siden brasilianeren forlot klubben har Liverpool tatt ytterligere steg, og Coutinho fikk se sine tidligere lagkamerater gå til Champions League-finalen kun noen måneder etter han forlot klubben, mens han for et knapt år siden fikk se dem løfte det gjeveste europacuptrofeet.

Men mens Liverpools kurve har pekt oppover, har det gått tråere for Coutinho det siste året. 27-åringen har aldri klart å etablere seg i Barcelona, og Bayern München ser heller ikke ut til å benytte seg av muligheten til å kjøpe midtbaneeleganten.

Samtidig er Coutinhos tidligere klubb i Beatles-byen i ferd med å vinne Premier League, og til tross for at Liverpool ikke skal være interessert i å hente Coutinho tilbake, er Thompson klar på hva han hadde gjort.

- De ser sannsynligvis etter en kreativ midtbanespiller. Når du ser tilbake på hans Liverpool-karriere var han fantastisk. Han er ikke for gammel og jeg tror fortsatt han kunne kommet tilbake, sier Thompson.

KLAR: Phil Thompson mener han ville signert Coutinho uten å blunke. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Bayern må ut med 105 millioner

Den tidligere midtstopperen, som fikk over 340 kamper for Liverpool, erkjenner imidlertid at en Coutinho-retur kan virke fjernt.

- Det kommer sannsynligvis ikke til å skje, men han er den kreative midtbanespilleren sammen med fronttrioen som sannsynligvis ville vippet balansen.

Mens Liverpool skal være kjølige til en Coutinho-retur, skriver Standard at Chelsea allerede skal ha vært i samtaler med brasilianeren rundt en låneavtale for neste sesong.

Liverpool fikk 142 millioner pund for Coutinho da han forlot klubben, mens Bayern München må ut med 105 millioner pund om de ønsker å gjøre om lånet til en permanent avtale.