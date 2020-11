Philip Zinckernagel sikret gullet for Glimt. Nå varsler han avgjørelse om fremtiden: - Må se hva som skjer de neste dagene

Eliteseriens suverene poengplukker kan være tapt for seriemesteren om kort tid.

DRAMMEN (Nettavisen): Philip Zinckernagel har vært Bodø/Glimts kanskje aller viktigste bidragsyter til at klubben tok et uhyre sterkt seriegull denne sesongen.

Etter at tittelen var sikret i Drammen søndag, der dansken satte inn det avgjørende 1-2-målet, var han i fyr og flamme. Han slet med stemmen i all gulljubelen, men kunne forsikre om at han var klar for feiring ut i de sene nattetimer.

Med fem kamper igjen av sesongen og gullet i boks, avslører Zinckernagel også at hans karriere i Glimt snart kan være over. Københavnerens kontrakt går ut etter inneværende sesong og interessen rundt kantspilleren er enorm. Som Nettavisen tidligere har meldt inngikk han tidligere i høst en avtale med superagent Pini Zahavi. Israeleren skal hjelpe til med det neste steget i 25-åringens karriere.

- Som jeg har sagt skal jeg ta en beslutning etter mesterskapet. Nå skal jeg nyte dette og få stemmen tilbake, før jeg tar en prat med min agent om hva som rører seg, sier Zinckernagel til Nettavisen.

Varsler snarlig avgjørelse

I høst avslo han i samråd med sine agenter, inkludert Zahavi, et tilbud fra Istanbul Basaksehir. Nettavisen vet også at Fortuna Düsseldorf og nederlandske Heerenveen har vurdert Zinckernagel sterkt de siste månedene. Nå går hovedpersonen selv langt i å antyde at han sikter enda litt høyere hva gjelder nivå og klubbadresse, enn de som har vært nevnt.

- Vi må ta en prat om fremtiden, men det må være noe virkelig bra og en stor fin liga for at jeg forlater Glimt, sier han.

Han antyder at en avgjørelse om egen fremtid kan være nærmere enn Glimt-fansen kanskje skulle ønske.

- Vi må se hva som skjer de neste par dagene. Det er litt utenfor min kontroll om ting kan skje så fort, vi må ta en prat nå, men det er jo enorm interesse og klubber som er klare. Det handler om å være litt tålmodig og kjenne etter om det er rett. Det er en vanskelig beslutning, fortsetter Zinckernagel.

Nettavisen har vært i kontakt med Zinckernagels agenter. De ønsker ikke å kommentere saken.

- Summen vil være så hinsides at Glimt er nødt til å selge

I Bodø har Freddy Toresen fulgt Glimt-suksessen tett denne sesongen. AN-journalisten er mektig imponert over nivået de danske importene har vist i år.

- Zinckernagel hadde ikke hatt de tallene (15 mål og 19 målgivende) i for ekspempel Brann eller Vålerenga. Det kommer til å forsvinne noen spillere, om det er tre-fire nøkkelspillere. Det er fordi budene som kommer, vil være så interessante for spilleren og summene vil være så hinsides at Glimt er nødt til å slå til, sier Toresen til Nettavisen.

Zinckernagels kontrakt går som kjent ut etter sesongen og kan forlate klubben gratis. Hans danske samboer og lagkamerat Kasper Junker sitter på en lengre avtale med klubben, men også han har tiltrukket seg stor interesse etter 19 scoringer på 20 kamper.

- Er budet på Junker høyt nok, så blir han solgt. Det tenker jeg er fornuftig. Men det er mange som kommer til å være i Glimt neste år, det vet jeg og. Glimt har kapital til å hente spillere.

Han trekker frem et nylig eksempel som viser hvordan klubben har utviklet seg.

- Hugo Vetlesen var 17 år og spilte 26 kamper for Stabæk i 2017, og skulle være det neste store i Norge. Han kom til Bodø denne høsten – det er et tegn. Det viser at Glimt har tilgang til unge, sultne og gode fotballspillere de ikke hadde tidligere. Dette gjør at Glimt har mulighet til å hente de riktige typene, slik at de kan gjenskape det de har gjort i år. Det kommer aldri til å være så suverent som i år, men jeg er overbevist om at Glimt blir vanskelige å slå i 2021 også, avslutter Toresen til Nettavisen.

