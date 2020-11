Philipsen spurtet til seier i Vueltaen

Belgiske Jasper Philipsen vant den 15. etappen av Vuelta a España. Det var UAE-rytterens første etappeseier i et av de tre store treukersrittene.

Philipsen, som er lagkamerat med Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm, tok en populær seier.

– Denne seieren betyr mye for meg. Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli en massespurt på denne etappen, men motvinden gjorde at utbryterne ikke klarte å stikke ifra, sa Philipsen.

Han vant foran den gode spurteren Pascal Ackermann fra Tyskland.

Italienske Mattia Cattaneo så lenge ut til å gå av med seieren etter et soloraid, men han ble tatt igjen 3,2 kilometer fra mål. Han klarte ikke å holde det samme tempoet som feltet bak i motvinden.

Deceuninck-Quick-Step-rytteren Cattaneo var del av et brudd med mange ryttere. Han klarte å stikke ifra på den siste stigningen på etappen og med rundt 30 kilometer igjen til mål.

Etappen var den lengste i årets Vuelta a España med sine 230,8 kilometer og ble avsluttet i et ufyselig vær. Det ble bestemt at sluttiden på etappen skulle settes tre kilometer før mål for å hindre stygge velter på det sleipe underlaget.

Rytterne som kjemper om sammenlagtseieren, satt alle i hovedfeltet og sparte krefter på den tøffe etappen. De blandet seg ikke inn i spurten og kampen om bonussekundene.

Slovenske Primoz Roglic leder med 39 sekunder på colombianeren Richard Carapas. Briten Hugh Carthy ligger på tredjeplassen, 47 sekunder bak Roglic.

