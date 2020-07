Pimenta ansatt som ny sjef for G18- og G19-landslaget

Skal kombinere stillingen med å utvikle topptrenere.

Portugisiske Luis Pimenta (38) er ansatt i Norges Fotballforbund (NFF), i en stillling der han skal kombinere jobben som landslagstrener for Norges G18- og G19-landslag med å være topptrenerutvikler.

Dette bekreftes av NFF fredag ettermiddag.

- Vi får inn en spennende trener som har en litt annen bakgrunn, men som etter mange år i Norge også kjenner den norske fotballkulturen svært godt, sier fotballforbundets leder for aldersbestemte landslag, Truls Dæhli.

Les også: Landslagsprofil ferdig i fransk lag: Jobber med å finne ny klubb

«Paco» fortsetter

Med nok en aldersbestemt trener klar for landslaget kunne det vært naturlig å tro at Pål Arne «Paco» Johansen var ferdig i jobben.

Det avkrefter Dæhli.

- Det skjer ingenting med «Paco». Han fortsetter i sin jobb, men forskjellen er at vi får to trenere i 18/19/20-segmentet. Nå har «Paco» en utvidet stilling i og med at han jobber med fagarbeid og prosjektansvar. Han har ett lag i en turnus. Så dette er en utvidelse og ikke en endring. Nations League starter snart opp også på aldersbestemt nivå. Når det starter opp er vi nødt til å utvide fordi det blir flere lag i aktivitet, sier Dæhli til Nettavisen.

- Det bidrar til å skape dynamikk i fagmiljøet vårt, og det tror jeg er en god ting. Sammen med mange andre dyktige trenere skal Luis prøve å skape internasjonal framgang for våre lag i 18-19-20-årssegmentet, og jeg ser fram til å få ham på plass foran det som helt sikkert kommer til å bli en spesiell og krevende landslagshøst, fortsetter Dæhli.

Pimenta var Kongsvinger-trener da han ledet obosligalaget til cupfinale mot Rosenborg i 2016. Han har har også trenerfortid i Hønefoss, samt i svenske Brommapojkarna og for latviske Riga FC.

38-åringen har i tillegg jobbet på Manchester United-akademiet i Portugal, og vært analytiker for Liverpools U19-lag.

Fikk sparken etter kontroverser i Sverige

Dæhli bekrefter at Pimenta har søkt på jobben i likhet med mange andre trenere.

Portugiseren fikk sparken i sin forrige jobb i svenske Brommapojkarna der han ble anklaget for mobbing og for å ha oppført seg blant annet rasistisk og sexistisk.

- Det har vært en bra prosess som startet før korona, men som ble litt utsatt. Vi har vært veldig grundige og hans historie har ikke vært ute av bildet i det hele tatt. Der har vi gjort en grundig jobb og vi føler oss trygge på ansettelsen, sier Dæhli til Nettavisen.

Les også: Liverpool-kapteinen ble årets spiller i England

Pimenta starter i den nye jobben 17. august.

- Jeg er veldig fornøyd med å komme inn i en organisasjon med så mange kompetente folk, som i det siste har gjort mye bra. Det blir ekstremt motiverende å bruke erfaringene mine fra forskjellige land til å hjelpe de største talentene i Norge til å utvikle seg og komme til mesterskap, sier portugiseren til NFFs nettsted.

Han legger til at han ser fram til å få møte spillerne på første samling i slutten av august.