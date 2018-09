Tidligere Kongsvinger-trener Luis Pimenta får ikke lede Brommapojkarna i helgens kamp etter beskyldninger om mobbing.

På klubbens hjemmesider bekrefter sportssjef Daniel Majstrovic at assistenttrener Goncalo Pereira leder laget i søndagens kamp mot Malmö i Allsvenskan.

Det var fredag at Aftonbladet fortalte om et påstått skrekkvelde i IF Brommapojkarna. Spillerne har fortalt om sexisme, rasisme og mobbing.

Klubben sier at Luis Pimenta, som opplevde suksess og cupfinalespill mot Rosenborg i sin tid i Kongsvinger, settes på sidelinjen mens det utredes om det finnes noe hold i spillernes anklager.

(©NTB)

Mest sett siste uken