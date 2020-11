Pinlig hjemmetap for tamt Real og Martin Ødegaard

Martin Ødegaard fikk drøyt 25 minutter på banen for Real Madrid lørdag. Den spanske storklubben tapte 1-2 i en frustrerende hjemmekamp mot Alaves.

Tapet er et tungt slag for Real, som taper terreng til topplagene. Opp til serieleder Real Sociedad er det nå seks poeng, og Atlético Madrid kan være ni poeng med seier i sin hengekamp.

Real-stjernene ble utsatt for hardt press fra Alaves lørdag. Gjestene kom til Santiago Bernabéu med en perfekt kampplan, der det var tydelig at de aldri ville gi Reals stjernegalleri rom til å utfolde seg.

Gjestene fikk også en perfekt start på kampen da Lucas Perez satte inn et straffespark etter en hands i Real-boksen etter bare fem minutter. Deretter stengte Alaves igjen bakover. Joselu ordnet 2-0, før Ødegaard ble byttet inn etter en time.

En corner fra nordmannen endte med at Casemiro kunne sette inn 1-2 fem minutter før full tid. Det utløste en sluttspurt, og fem minutter på overtid skjøt Isco i tverrliggeren, men det endte likevel med et bittert tap for Real.

– Vi kjempet, vi prøvde, som vi må gjøre. De kom bedre inn i kampen enn oss, og fikk målet sitt. Vi hadde mange sjanser etter det. Jeg tror ikke det handler om konsentrasjon eller holdninger, vi ga alt på banen. Det er viktige poeng vi mister her i dag, sa Casemiro i et intervju vist på Strive.

– Dette er den vanskeligste ligaen i verden, sa Casemiro.

Ny Hazard-skade

Real-spillerne ropte på straffespark en rekke ganger etter å ha havnet under i første omgang, men samtlige ganger ble de raskt avvist av dommeren.

I en av situasjonene som kunne ha gitt Real et straffespark, fikk Eden Hazard en smell som gjorde at storstjernen måtte gå av med en skade etter en halvtimes spill. Dermed fortsetter belgierens vanskeligheter i Real-trøya.

Zinedine Zidanes pauseprat så ikke ut til å gi de ønskede effektene. I stedet var det Joselu som kunne gi Alaves 2-0 bare fire minutter etter hvilen.

Real-spillerne ble stadig mer frustrert utover i kampen, og klarte ikke å komme tilbake i kampen. Alaves fikk i stedet flere farlige kontringer.

Real virket i det hele tatt umotiverte, og ellers ballsikre spillere som Luka Modric slo bort ballen gang på gang. Samtidig ble Martin Ødegaard sittende på benken helt til det gjensto 67 minutter.

Nordmannen var som vanlig trygg med ballen, men klarte ikke å snu kampen. Ødegaard tok over rollen som Reals dødballtaker, og på en av cornerne hans reduserte Casemiro til 1-2, men det holdt ikke.

Seks på rad for Atletico

Atlético Madrid tok på sin side sin sjette strake seier i La Liga med 1-0 over Valencia. Men det måtte et selvmål seint i kampen til for å gi seier denne gangen.

Atletico er dermed oppe på samme poengsum som serieleder Real Sociedad (23 poeng), men har en kamp mindre spilt. Lørdagens seier satt imidlertid langt inne.

Først etter 79 minutter kom det forløsende målet da Toni Lato i Valencia-forsvaret satte ballen i eget mål etter et innlegg fra Yannick Carrasco. Ballen gikk i Latos legg og i mål via stolpen.

– Flaks er også noe som utgjør noe noen ganger. Det er alltid vanskelig å spille her, så vi er glade for seieren, sa Carrasco.

Atletico er ligaens eneste ubeseirede lag, og har ikke tapt i serien på 25 kamper nå. Tirsdag venter en avgjørende kamp mot Bayern München i mesterligaen.

– Alle vet at vi bare tenker på neste kamp. Vi har en stor kamp i vente, og vi trenger et bra resultat, sa trener Diego Simeone.

(©NTB)

