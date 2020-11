Pinlig United-tap i Tyrkia etter dobbel forsvarskollaps

Hårreisende forsvarsorganisering gjorde at Manchester United tapte 1-2 mot gruppejumbo Basaksehir i mesterligaen onsdag.

Dermed kom Ole Gunnar Solskjærs menn kraftig ned på jorda etter å ha åpnet gruppespillet strålende med imponerende seirer mot Paris Saint-Germain og RB Leipzig. United hadde vunnet ti strake bortekamper før nedturen i Istanbul.

United skapte ikke all verden offensivt, men det var først og fremst defensiv svikt som gjorde at hjemmelaget Basaksehir kunne ta ledelsen både 1-0 og 2-0.

– Det var veldig vanskelig, for de (Basaksehir) er godt organiserte, har en bra trener og forsvarte seg bra. De scoret også to bra mål på kontringer, riktig nok etter fryktelig forsvarsspill av oss, sa Solskjær i et kort intervju med Uefas reporter på arenaen.

– Når du er i Champions League og Premier League, må du prestere bedre enn dette. Vi er ikke fornøyde med oss selv i dag, la nordmannen til.

Blundere

Den første smellen onsdag kveld kom på bemerkelsesverdig vis tolv minutter ut i kampen etter en ganske god United-periode.

Solskjærs lag hadde så å si alle mann i angrep på en dødball, og ingen sto igjen bak for å kunne stoppe Basaksehir-spissen Demba Ba. Da vertene vant ballen, kunne Edin Visca enkelt slå en langball opp til evigunge Ba (35), som startet på egen banehalvdel, løp framover og trillet ballen i mål forbi United-keeper Dean Henderson.

Målvakten fikk lite hjelp av forsvaret i sin mesterligadebut for «De røde djevlene». Ny defensiv svikt og tellefeil skapte mer trøbbel for United etter 39 minutter.

Det begynte med en feilpasning fra Donny van de Beek og en påfølgende duell som Juan Mata tapte. Deniz Türüc slo inn fra kanten, og United-kaptein Harry Maguire ble lurt av at Ba hoppet over ballen. Bak dem var det ingen som markerte Visca, og han kunne hamre inn 2-0.

Tungt

United fikk en viktig redusering med seg inn til pause. Anthony Martial headet inn 1-2 etter et strøkent innlegg fra Luke Shaw og tente håpet hos gjestene.

Det skulle imidlertid ikke gjøre utslag på resultatet. Annenomgangen kunne minne om den United spilte i 0-1-tapet mot Arsenal i helgen: Solskjærs elever hadde ballen mye, men maktet ikke å skape farligheter nok til å score.

Fredrik Gulbrandsen fikk spille de siste drøye ti minuttene som erstatter for Ba, og nordmannen fikk en nesten-sjanse etter 85 minutter. Han ble imidlertid løpt opp av Timothy Fosu-Mensah, som blokkerte avslutningen fra spissen.

På overtid var United veldig nær en utligning. Mehmet Topal sendte ballen mot eget mål på en corner, men den ble klarert på målstreken av Alexandru Epureanu.

Dermed endte det 2-1 i favør tyrkerne, som tok sine første poeng i mesterligaen. Solskjær har derimot mye å tenke på fram mot neste kamp, som spilles borte mot Everton i Premier League lørdag.

