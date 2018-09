Pinot vant Vuelta-etappe, Yates distanserte rivalene

Thibaut Pinot ordnet fransk seier på fredagens tøffe Vuelta a España-etappe. Simon Yates i den røde ledertrøya ble nummer to og distanserte rivalene sammenlagt.

FDJ-rytter Pinot fikk stikke fra den britiske Mitchelton-rytteren på de siste meterne opp den bratte stigningen til mål i Andorra, men Yates hadde gjort jobben i kampen mot sine tøffeste rivaler i sammendraget. De tapte alle terreng.

Alejandro Valverde var bare 25 sekunder bak Yates før fredagens etappe, men han fikk det veldig tungt mot slutten og tapte kraftig opp den stupbratte stigningen til mål i 2025 meters høyde. Han slet seg inn til 8.-plass, men tapte 1.13 minutt til Yates (inkludert bonussekunder) og er nå 1.38 bak.

Den spanske Movistar-rytteren greide så vidt å forsvare 2.-plassen. Steven Kruijswijk fra Nederland og LottoNL-laget ble treer på fredagens etappe, 13 sekunder bak Pinot, og klatret til 3.-plass også i sammendraget. Han er 1.58 bak Yates før de to siste etappene.

Takket for hjelp

– Jeg følte meg sterk, og kroppen svarte når jeg trengte det. Laget mitt gjorde igjen en fantastisk jobb, sa Yates ifølge cyclingnews.com. Han takket Pinot for hjelpen.

– Han hadde lyst på etappeseieren og kunne ha lagt seg på hjulet mitt og latt meg gjøre jobben, men han tok sine føringer. Det er noe jeg ikke glemmer så lett, sa han.

Pinot tok sin annen etappeseier i årets utgave av Vueltaen.

– Jeg følte meg ikke bra onsdag, men jeg fant beina mine igjen i dag. Denne seieren er pynten på kaken for meg i dette rittet, sa FDJ-rytteren.

Movistar dominerte lenge fredagens etappe i et forsøk på å utfordre Yates i den røde trøya, men endte som dagens taper da både Valverde og Nairo Quintana fikk trøbbel mot slutten og tapte mye.

Respekt

Lørdag venter en brutal fjelletappe i Andorra som blir rivalenes siste sjanse til å plukke trøya av Yates. Han tar ingenting for gitt etter at han i Giro d'Italia mistet ledertrøya og tapte nesten 40 minutter da Chris Froome og hans Sky-lag satte fart i bakkene.

Dagen etter Yates-kollapsen i Italia havnet for øvrig fredagens etappevinner Pinot på sykehus da han tok seg helt ut i forsøket på å følge Froome & co i fjellene.

– Jeg har stor respekt for det som venter i morgen. Jeg vil nyte denne dagen, men dette rittet er ikke over før det er over, sa Yates fredag.

De norske Vuelta-deltakerne Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm kom begge til mål vel 20 minutter etter etappevinneren på den 19. etappen.

(©NTB)

