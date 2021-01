Pinturault vant igjen, men ulykke skaper sinne: - Hodeløst!

Stygt fall overskygget ny seier til Alexis Pinturault.

Aleksander Aamodt Kilde ble igjen beste nordmann da han endte på 5. plass i lørdagens storslalåmrenn i Adelboden.

Nordmannen var 1,69 sekund bak Pinturault som vant for andre dag på rad.

- Han er en sterk nøtt i år. Det er definitivt fortjent når han leverer sånn som han gjør om dagen. Han bare vinner og vinner, sier Kilde til TV 2 etter rennet.

Pinturault vant 1,26 sekund foran kroatiske Filip Zubcic og 1,65 sekund foran Loic Meillard fra Sveits.

For Henrik Kristoffersen ble det en skuffende dag med en 27. plass - 4,5 sekunder bak Pinturault.

- Jeg visste jeg kom til å være langt bak. I andreomgangen så tør jeg ikke. Det er på grunn av hvordan løypen er satt i andre omgang - spesielt i siste henget. Det kommer mange slalåmrenn nå som er viktigere enn en eventuell 10. plass i storslalåm, sier Kristoffersen til TV 2.

Ny stygg ulykke

Kanskje var Kristoffersen preget etter at det ble nok et stygt fall i Adelboden lørdag.

Fredag fikk norske Lucas Braathen sesongen ødelagt da han skadet kneet stygt etter et fall i målområdet. Lørdag var det amerikaneren Tommy Ford som var uheldig.

Den amerikanske profilen ble liggende bevisstløs etter å ha falt like før mål.

Ford ble fraktet til sykehus med helikopter. Det meldes at 31-åringen var ved bevissthet da han ble sendt til sykehuset for videre undersøkelser.

Claus Ryste, sportssjef for det norske alpinlandslaget, likte svært dårlig fallene han så fredag og lørdag i Adelboden.

- Nå er ikke jeg der nede, så jeg skal ikke uttale meg om løypesettingen, men det er klart at sånne skader som man får på Tommy og Lucas er ikke noe vi vil ha, sier Ryste til Nettavisen.

Kritisk Kristoffersen: - Livsfarlig



Enda mer kritisk er Kristoffersen som reagerer kraftig etter ulykkene i Adelboden de siste dagene.

Nordmannen mener hastigheten er for høy i storslalåmløypen i Adelboden.

- Grunnen til at Lucas skader seg i går er at det går så fort. Jeg kan akseptere å bli skadet om jeg gjør noe feil, det er helt greit. Jeg synes så synd på Lucas i går, for det er ikke hans feil. Det går så fort over mållinjen. Det er helt hodeløst. Du ser med Tommy Ford i dag også, det går så fort over sistehenget. Når snøen er så aggressiv så blir det livsfarlig, sier Kristoffersen til TV 2.

Verdenscupen i alpint fortsetter for herrene med slalåm i Adelboden søndag. Kvinnene skal kjøre super-G i St. Anton.

