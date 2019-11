Pipekonsert venter Bale når Ødegaard kommer «hjem»

Martin Ødegaard er lørdag tilbake på Santiago Bernabeu-stadion i Madrid. Der kan han bli vitne til at Gareth Bale fryses fullstendig ut av hjemmesupporterne.

Bale feiret tidligere i uka EM-plass med Wales med å løfte opp et flagg der det i denne rekkefølgen sto «Wales. Golf. Madrid».

Det ble tatt opp som Bale sendte et spark mot kritikerne i den spanske hovedstaden.

– Han kommer helt sikkert til å bli pepet ut av Real-fansen. Det er det ingen tvil om. Slik jeg ser det, vil det være vanskelig for Zidane å ha ham med til denne kampen i det hele tatt, sa den tidligere Real-presidenten Ramon Calderon til BBC torsdag.

Bale har to og et halvt år igjen av en meget lukrativ avtale i Madrid. Den skal gi ham 4 millioner kroner i uka etter skatt. Blir han kontrakten ut, vil han ha tjent vel 2 milliarder kroner som Real-spiller.

Sto over

Han har stått over en rekke kamper på grunn av skader de siste årene. Fansen har også irritert seg over at han bruker mye tid på golfbanen, også når han ikke er i stand til å drive med fotball.

Bales siste klubbkamp var 5. oktober. Mellom landskampperioder samme måned og november, kom ikke waliseren på banen en eneste gang for Real.

Bale spilte nylig en time mot Aserbajdsjan og 88 minutter mot Ungarn i EM-kvalifiseringen. Mellom disse to kampene hadde han to hviledager.

Lenge

Bale har ikke spilt en kamp på Bernabeu-stadion på 49 dager. Fredag ble han tatt ut i troppen til oppgjøret mot Real Sociedad.

– Jeg tror Bale kan bli avgjørende igjen. Og jeg stoler på ham, sa Real-trener Zinédine Zidane.

Stemningen mellom de to skal ikke være topp. I sommer sa Zidane rett ut at det beste for begge parter var om Bale ble solgt med en gang.

Det klarte ikke Real å få til. Bales lønn er på et nivå som skremmer bort de fleste. I tillegg ønsker Real å få igjen noen av de 880 millioner kronene de betalte da han kom fra Tottenham i 2013.

Bale har vært sentral i flere av Reals store triumfer, blant annet mesterligaen. Men det begynner å bli en stund siden.

