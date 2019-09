Platini vil tilbake til fotballen

Tidligere president i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) Michel Platini kan om kort tid være tilbake i en ny rolle innen fotballen.

Franskmannen sier i et intervju med den sveitsiske TV-kanalen RTS at han vil gjøre comeback når utestengelsen tar slutt 7. oktober.

– Jeg kommer tilbake. Jeg vet ikke helt hvor eller hvordan, men jeg kan ikke fortsette å være utenfor etter en utestengelse gitt til meg av noen idioter, sa Platini til RTS ifølge AFP.

64-åringen ble av Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) etiske komité ilagt en karantene fra all fotball i åtte år i 2015. Straffen ble senere redusert til seks år av FIFAs appellkomité, før Idrettens voldgiftsrett (CAS) reduserte den til fire år.

Platini ble UEFA-president i 2007 og trakk seg i mai 2016.

Pengeoverføring

Franskmannen ble utestengt som følge av en pengeoverføring han mottok fra tidligere FIFA-president Sepp Blatter på rundt 17 millioner kroner. Ifølge Blatter var overføringen i 2011 en betaling for tjenester Platini skal ha utført for FIFA rundt årtusenskiftet. Også Blatter fikk karantene fra fotballen.

I intervjuet med RTS hevder Platini at han var offer for et komplott mot ham.

I juni ble den tidligere fotballspilleren avhørt av det franske Økokrim (PNF) i etterforskningen av mulig korrupsjon i forbindelse med tildelingen av flere sluttspill, blant annet fotball-VM i 2022 til Qatar.

Nekter skyld

Den tidligere UEFA-presidenten har nektet skyld i alle anklager.

– De spurte meg om EM i 2016, VM i Russland, VM i Qatar, Paris Saint-Germain og FIFA, sa Platini etter avhørene.

Platini spilte for Nancy (1972-1979), Saint-Étienne (1979-1982) og Juventus (1982-1987). Han vant Ballon d'Or tre år på rad, i 1983, 1984 og 1985.

Platini spilte også 72 kamper for det franske landslaget, der han var med å vinne EM-gull i 1984. Han spilte også VM-semifinale med Frankrike i 1982 og 1986.

(©NTB)