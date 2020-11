Pléa og Gladbach ga Sjakhtar sjokkbehandling og vant 6-0

Borussia Mönchengladbach hadde motstanderen på gaffelen i de to første CL-kampene, men lot dem slippe unna med poeng. Sjakhtar Donetsk ble slukt med hud og hår.

Etter å ha gitt bort poeng med sene baklengsmål i 2-2-kampene mot Inter og Real Madrid ville ikke den tyske klubben gi motstanderen noen sjanse til å ta seg tilbake i tirsdagens oppgjør i Kiev, som endte med 6-0-seier til gjestene etter hattrick av Alessane Pléa.

Sjakhtar Donetsk ga Real Madrid sjokkbehandling i åpningskampen og ledet 3-0 ved pause på vei mot en sensasjonell borteseier. Denne gang var det oransjetrøyene som fikk sjokkbehandling på hjemmebane, og halvveis sto det 0-4.

Pléa scoret tre mål, Ramy Bensebaini og Lars Stindl hvert sitt. Christoph Kramer jublet også for scoring, men hans skudd endret retning og ble notert som et selvmål.

Bundesligaklubben var best i alt og påførte Sjakhtar det styggeste hjemmetapet i Europa noensinne, dobbelt så stort som den tidligere noteringen.

Lynangrep

I det 8. minutt iscenesatte gjestene et lynangrep mot et hjemmelag som egentlig var i defensiv balanse. Fra egen halvdel slo Florian Neuhaus opp på høyreback Stefan Lainier, som hadde masse rom å løpe i på siden. Forsvarerne fulgte løpet til Jonas Hofmann, og bak ham kom Pléa, som kunne bredside innlegget i mål.

I det 17. minutt prøvde Kramer skuddfoten fra distanse. I forsøket på å blokkere skuddet utmanøvrerte midtstopper Valerij Bondar keeper fullstendig og ble oppført med selvmål.

Nye ni minutter senere sto det 3-0 til gjestene etter et nytt Pléa-mål. Hofmann ble spilt fram på venstresiden, men valgte å vende og slå utover. Kramer lot ballen gå, og Pléa hamret den fra 22 meter i nærmeste kryss.

Nedfallsfrukt

Rett før pause ble ydmykelsen fullstendig for hjemmelaget. Hofmann tok hjørnespark fra høyre. Bondar gikk i hodeduell med Bensebaini, men ballen traff ham i nakken, og gjestenes venstreback beinet nedfallsfrukten i mål.

Marerittet var ikke over for hjemmelaget. I det 65. minutt leverte keeper Anatolij Trubin et hårreisende utspill rett til en Gladbach-spiller. Via Pléa ble ballen spilt inn til Lars Stindl, som enkelt gjorde 5-0.

I det 78. minutt fullførte Pléa sitt hattrick. Spissmakker Marcus Thuram, som var tomålsscorer mot Real Madrid, spilte ham fram på rett side av offsidegrensen, og han avsluttet nådeløst.

(©NTB)