Pochettino: - Jeg er åpen for nye prosjekter

Den tidligere Tottenham-treneren gjør det tydelig at han er klar for å returnere som trener i Europa.

Det har vært turbulente dager for Mauricio Pochettino, som for kort tid siden fikk sparken i Tottenham. Siden er det den portugisiske supertreneren José Mourinho som har tatt over.

Pochettino satt i sjefsstolen hos Tottenham på både White Hart Lane og Tottenham Hotspur Stadium mellom 2014 og 2019, og har også vært innom Southampton og Espanyol.

Etter at argentineren fikk sparken er det flere som har spekulert i hvorvidt han kan være klar for en retur til europeisk toppfotball. Han har blant annet blitt koblet med Arsenal-jobben, der Unai Emery nylig fikk sparken.

- Mange klubber og nydelige prosjekter

Pochettino har også blitt koblet med jobben i Bayern München, der Hansi Flick sitter som midlertidig trener etter at Niko Kovac fikk sparken. Han nevnes også til stadighet med et opphold i Manchester United, dersom Ole Gunnar Solskjær må gå.

Selv har 47-åringen fra Murphy i Argentina bestemt seg for å dra tilbake til hjemlandet for å ta seg en liten pause fra turbulensen i Europa. Der så han gamleklubben Newell's Old Boys møte River Plate.

- Det har ikke vært mye tid til å fordøye det som har skjedd. Det første valget var å dra tilbake til Argentina, dra hjem og møte mine mennesker. Og vente på å dra tilbake til Europa for å ta valg. Valget med å dra til Argentina var for å koble ut, sier Pochettino til den argentinske avisa Olé.

Han forteller at han har vært i Argentina i ti dager, og at han nå titter på muligheter for veien videre i sin karriere:

- I min alder så trenger jeg ikke spesielt lang tid til å hente meg inn igjen. Jeg er åpen for nye prosjekter, sier argentineren, som dermed åpner for å returnere til en av Europas toppjobber innen kort tid.

- Akkurat nå må jeg være litt forsiktig i noen dager, og så får vi se hva som skjer. Det er mange klubber og mange nydelige prosjekter som man kan ta, men akkurat nå er det viktigste å nullstille hodet etter fem og en halv fantastiske sesonger med Tottenham, sier Pochettino.

Til Olé utelukker han en retur til argentinsk fotball, grunnet familieforhold. Pochettino har enten spilt eller trent fotball i Europa siden han forlot nettopp Newell's til fordel for Espanyol i 1994.

Som spiller var han også innom Paris Saint-Germain og Bordeaux i løpet av sin karriere, mens han avsluttet sin karriere i den katalanske hovedstaden med Espanyol.

Finaletap

Pochettino er blant de som har blitt nevnt hyppigst i forbindelse med den argentinske landslagsjobben. Før ansettelsen av Lionel Scaloni skal Pochettinos navn ha blitt nevnt hyppig, sammen med blant andre Diego Simeone i Atlético Madrid.

47-åringen representerte Argentina under VM i Japan og Sør-Korea i 2002, og fikk til sammen 20 kamper for det argentinske landslaget mellom 1999 og 2002.

I løpet av sin spillerkarriere var han med å vinne den argentinske ligaen ved to anledninger. Han vant også den spanske cupen to ganger med Espanyol. UEFA Intertoto-cupen ble også sikret med Paris Saint-Germain i 2001.

Som trener har ikke Pochettino hatt særlig suksess i finaler. Med Tottenham tapte han den engelske ligacupfinalen mot Chelsea i 2015. Det aller vondeste tapet er nok uansett Champions League-finalen tidligere i 2019, der Liverpool ble et nummer for store.

Etter Pochettinos oppsiglse har José Mourinho ledet Tottenham til tre strake seire i Premier League og Champions League. Senest lørdag ble Bournemouth beseiret i portugiserens aller første hjemmekamp.

Etter Mourinhos inntog på den hvite siden av Nord-London, så har Tottenham tatt et par solide byks oppover Premier League-tabellen. Etter 14 kamper så ligger klubben på sjetteplass.

I Champions Leagues gruppe B ser også ting meget positive ut for Mourinho og Spurs. De er allerede kvalifisert for åttedelsfinalene før den siste gruppespillskampen. De ligger på andreplass, fem poeng bak gruppevinner Bayern München.

