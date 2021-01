Mauricio Pochettino er klar som Thomas Tuchels erstatter i Paris Saint-Germain. Det skjer over en uke etter at argentineren ble koblet til trenerjobben.

– Å trene PSG er en del av drømmene mine, sa Pochettino til radiokanalen RMC i april 2016. Den gang var han fortsatt manager i Tottenham.

Godt over fire og et halvt år senere har drømmen blitt en realitet. Som aktiv spilte Pochettino i den franske klubben fra 2001 til 2003. I deler av perioden var han også kaptein, og Ronaldinho var blant hans lagkamerater.

Lørdag ble 48-åringen ansatt som ny PSG-trener. Han har signert en avtale som strekker seg til sommeren 2022, med opsjon på ytterligere et år

Stolt

48-åringen vil lede sin første PSG-trening allerede søndag, melder den franske storklubben på sine nettsider.

– Jeg er virkelig glad og beæret over å bli den nye treneren til Paris Saint-Germain. Jeg vil takke klubbens ledelse for den tilliten de har vist meg, sier Pochettino i en uttalelse.

– Som dere vet har denne klubben alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg har fantastiske minner, særlig av den utrolige atmosfæren på Parc des Princes, tilføyer han.

PSG-sjef Nasser al-Khelaifi bruker store ord om ansettelsen.

– Jeg er stolt over å se en tidligere kaptein komme tilbake til Paris Saint-Germain, i og med at klubben alltid har vært hans hjem. Comebacket til Mauricio er helt i tråd med våre ambisjoner, og det blir et nytt spennende kapittel for denne klubben. Jeg er sikker på at fansen vil like det, sier han.

Sparket julaften

Nyheten om at Thomas Tuchel kom til å få sparken sprakk julaften. Samme dag ble Pochettino meldt som en klar favoritt til å ta over jobben.

Tirsdag bekreftet Parisklubben avgangen til Tuchel. Tyskeren måtte gå av et halvt år før kontrakten løp ut. Forrige sesong ledet han PSG til alle hjemlige titler (serie, cup og ligacup) og tok laget til mesterligafinale for første gang.

Pochettino trente Tottenham fra mai 2014 til november 2019. Han har vært heftig koblet til Manchester United, men Ole Gunnar Solskjær sitter stadig i sjefsstolen for «de røde djevlene».

(©NTB)

