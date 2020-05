Pochettino åpner opp om slutten i Tottenham og forholdet til Mourinho

Mauricio Pochettino drømte en gang om å erstatte Jose Mourinho i Real Madrid. I stedet ble det portugiseren som tok over jobben til argentineren i Tottenham.

- Utrolig, sier Pochettino med et smil - vel vitende om hvor fort ting endrer seg i livet.

Det har gått over et halvt år siden han fikk sparken som manager i Tottenham og argentineren har denne uken stilt til videointervju med enkelte utvalgte engelske medier som Football.London.

Pochettino er tydelig på at han ikke bærer noe nag til hverken sin erstatter Mourinho eller styreformann Daniel Levy som gav ham sparken.

I stedet hyller han Tottenham-sjefen og takker for tilliten, samtidig som han ønsker Mourinho lykke til.

Les også: Pochettino vil tilbake til Tottenham

Godt forhold til Mourinho



Pochettino bekrefter at han har hatt samtaler med Mourinho i løpet av det siste halve året.

- Jeg har kjent Jose i mange år. Da jeg var trener for Espanyol og han var i Real Madrid så hadde vi et veldig godt forhold. Han er en topptrener, sier Pochettino.

Argentineren minnes tilbake til da de to ble bedre kjent under tiden da begge var managere i LaLiga.

- Den gangen gikk det noen rykter om at jeg var på radaren til Real Madrid dersom Jose kom til å forlate klubben. Da vi (Espanyol) skulle spille mot Real Madrid så spurte journalistene meg om dette på pressekonferansen før kampen, forteller Pochettino.

Den daværende Espanyol-manageren hadde imidlertid bestemt seg for å ikke bruke disse ryktene til å selge seg inn for Real Madrid-ledelsen.

Han gjorde det i stedet klart for pressen at han ikke tenkte på dette. Pochettino la også til at barna hans sov i Espanyol-pysjamas og at han var dedikert til jobben der.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

Pochettino røper Mourinho-gest



Pochettino forklarer at Mourinho hadde fått med seg uttalelsene og satt tilsynelatende pris på hvordan argentineren løste presseseansen.

- Da jeg ankom stadion, så ventet Jose på meg med en bag med en veldig god fransk rødvin og to små Real Madrid-drakter. Han sa at «disse draktene er til barna dine som må ha på seg disse fra nå av». Siden den gangen har vi hatt et veldig godt forhold, forklarer Pochettino.

Det forholdet har ikke endret seg etter at Mourinho tok over Tottenham-jobben hans tidligere denne sesongen.

- Jeg er så glad for at han er i Tottenham og jeg er selvfølgelig veldig glad for at vi forlot klubben i den standen vi gjorde, sier Pochettino.

Han tror også at Mourinho gleder seg over det.

- Han er helt klart veldig takknemlig for måten vi hjalp til å bygge opp klubben, som nå er hans klubb, sier Pochettino.

Argentineren har ikke funnet seg noen ny managerjobb etter at han fikk sparken i Spurs, men blir stadig koblet til noen av de største klubbene i Europa.